Oriana Sabatini habló sobre la posibilidad de ser madre

"Yo soy clásica, así que hasta que no me case, no voy a tener un baby”, dijo Oriana Sabatini, e instantáneamente el conductor de LAM le preguntó si tenía planes de casamiento. “Antes estaba más intensa con ese tema. Ahora me calmé porque me gustaría que las cosas se den porque el otro tiene ganas de hacerlo”, se sinceró la hija de Catherine Fulop.

Y después detalló que en los planes de Paulo Dybala no está comprometerse en matrimonio: “A mi novio le pasa con el casamiento lo que a mí me pasa con los bebés", y luego agregó: “Necesito dar un par de pasos antes de dar ese paso tan importante”.

Oriana Sabatini estrenó el tema Lo que tienes junto a Rusherking

Después de varios meses sin lanzar un sencillo, la cantante argentina lanzó Lo que tienes, tema producido y mezclado por Estani y masterizado por Big One. A menos de 24 horas de su estreno la canción alcanzó 185 mil reproducciones en YouTube y provocó cientos de reacciones positivas de sus seguidores en las distintas redes sociales.