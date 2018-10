Otra vez le robaron a la diputada Mucci

Esta vez, delincuentes ingresaron a su casa. Ambos hechos ocurrieron con dos días de diferencia en Cutral Co.

Cutral co. En menos de dos días, la diputada provincial Pamela Mucci fue blanco de los delincuentes. Primero en la calle y luego le desvalijaron la casa. Ambos hechos ocurrieron en Cutral Co y la Policía aún no tiene pistas de los ladrones.