Pablo Alá Rué: "Para Neuquén, la pandemia es un triple golpe"

¿En los laboratorios económicos, en las universidades, alguna vez se consideró un escenario de esta magnitud provocado por una emergencia sanitaria?

No conozco que se hayan hecho escenarios en base a una emergencia sanitaria. Al menos nunca participé y no conozco que lo hayan hecho otros equipos.

—Las medidas del Gobierno involucran una fuerte inyección de divisas para que la economía sienta menos el impacto de la recesión, sin embargo, ¿no hay otra que la emisión monetaria cuyo costo también es alto?

Sí, se habla de un costo fiscal de 700 mil millones de pesos para las medidas que anunció el Gobierno. Efectivamente, habrá una expansión monetaria, eso está claro, cómo está sucediendo en Francia y en Estados Unidos. Esa es la forma en que los distintos países están respondiendo a esto. Ante una situación de tanta caída del nivel de actividad, esa respuesta es correcta.

—¿Cómo las evalúa?

Me parece que son muy positivas. Me da la sensación de que el gobierno nacional conserva la iniciativa en materia política y económica. Me parece que eso, en una situación difícil como la que estamos atravesando, es un dato esencial porque todos esperamos que atienda una situación muy grave. Tengo, en ese sentido, una evaluación muy favorable.

—¿Cómo queda el Gobierno para negociar con el FMI y los bonistas?

Bueno, eso se refleja en los 4000 puntos de riesgo país que tuvimos durante los últimos días. Eso expresa el grado de vulnerabilidad interna; y que la percepción es que estamos más cerca de un default de lo que estábamos hace unos días. Nos estamos alejando de las metas fiscales comprometidas en su momento, pero queda claro que esa situación es excepcional y que atiende a un escenario excepcional. No es una inconducta fiscal de un gobierno que está tirando manteca al techo.

—¿Cómo imagina el escenario pos COVID-19?

Actualmente, todas las medidas del Gobierno apuntan a mitigar el efecto recesivo por el contexto. De todas maneras, estamos hablando de que el FMI estima una caída del PBI argentino del orden del 2%, por lo tanto no estamos hablando de un colapso de la economía, al menor por ahora. Nadie sabe cuáles serán los resultados finales, ni la longitud de este problema, y el aspecto temporal es definitorio para sacar cualquier conclusión.

—¿Cómo gestiona Neuquén este doble golpe: hidrocarburos y turismo?

Creo que es un triple golpe. Se afectó la actividad petrolera, tanto en niveles de inversión como de actividad. El segundo golpe es el turismo, que es demoledor. Y el tercer golpe es el fiscal sobre la provincia porque un tercio de los ingresos, aproximadamente, son las regalías y, al caer tan bruscamente el petróleo, hay una merma significativa de los ingresos provinciales que va a mermar la capacidad de gastos de la provincia y ya sabemos el impacto que eso genera sobre la economía. Creo que este conjunto de cuestiones pone a la provincia en una situación muy difícil.

—¿Cómo cree que reaccionó Neuquén?

Creo que está moviéndose rápido. Está intentando negociar con el gobierno nacional un precio sostén del barril criollo; eso es clave, depende de cómo salga ese acuerdo se abren escenarios distintos para la Provincia. Y con respecto al turismo, creo que va a sacar medidas complementarias a las que el gobierno nacional ya anunció. Creo que tanto el gobierno provincial como el nacional se están moviendo muy ágilmente, dentro de sus limitaciones, para intentar mejorar un escenario que es malo.

