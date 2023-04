Pablo Cervi: "Nos enfrentamos a las tres versiones del populismo"

Creo que hay una chance importante de ganarle al MPN. Ellos quieren construir esto que es imposible, porque tienen todo el aparato, todo el Estado. Se mezcla el Estado con el partido, todo para apostar a ganar las elecciones. En este caso está dividido el escenario, sobre todo el MPN, que creo que es lo más importante. A nosotros nos toca enfrentar a tres versiones del populismo, dos versiones del MPN, la oficial y la que no quiso dar la interna por dentro, y la está dando la general, y el Frente de Todos, que justamente lo que hace es usar el Estado para hacer política, para querer ganar elecciones. Y en ese sentido nosotros entendemos que necesitamos un Estado eficiente y presente, que brinde lo que hoy no tiene la provincia, como es un buen servicio de salud, de educación y seguridad. Creo que está la posibilidad y un desgaste, después de 62 años del partido gobernante, y entendemos, lo vemos, lo respiramos en la calle: hay una voluntad de cambiar y desde Juntos por el Cambio Neuquén estamos brindando una opción realmente que es transformadora y apostar al bienestar de todos los neuquinos en la provincia.

Denuncia que una supuesta familia mapuche le usurpó su chacra Campos en Tratayén. Pablo Cervi se dedica a la fruticultura en tierras que antes eran un desierto.

—¿Qué significa hoy Juntos por el Cambio? Porque en su momento era el espacio articulado por Mauricio Macri, eso fue mutando hacia otros dirigentes. ¿Qué significa en la provincia de Neuquén?

Juntos por el Cambio, básicamente a nivel nacional, es una alianza de partidos. Macri fue presidente, fue uno de los referentes, pero después de 2019, de perder las elecciones, esto se horizontalizó entre los partidos que componen a la alianza, que son la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica ARI, el PRO y Encuentro Republicano Federal. Acá en Neuquén quedó claro, a partir de la decisión de la Justicia Federal, pero también a partir de la composición y los valores que estamos representando. Juntos por el Cambio somos nosotros y que vamos a defender este espacio, que no nos fue fácil. Intentaron que no usáramos el nombre y que no participáramos. Algunos opositores entienden que la forma de ganar la elección es que otro no participe. Y, de hecho, buscaron en la Justicia y por varios medios que nosotros directamente no participáramos, evidentemente porque nos tienen miedo.

—¿Cuáles son las propuestas que necesita hoy la provincia de Neuquén de manera urgente? Parecen muchas iguales en todos los partidos.

Básicamente creo que no solamente las propuestas, porque muchas veces en campaña uno escucha que se hacen propuestas que después no son realizables. Estamos ofreciendo una fórmula que está constituida con quien me acompaña, Jorge Taylor, que es alguien que viene de la actividad privada, de administrar, de planificar proyectos que hay que arrancar dos, tres años antes planificándolos y llevándolos adelante. En el caso mío también que vengo de la actividad privada, de la administración. Sé lo que es dar trabajo, empleo, transformar el desierto en productivo. Esa experiencia la queremos volcar a la para hacer una administración eficiente de los recursos, que brinde los servicios que tiene que dar, una educación de calidad. Estamos ante una tragedia educativa en Neuquén, que tengamos un buen servicio de seguridad, fuerzas de seguridad bien equipadas, preparadas y con respaldo político y también la salud, que supimos tener uno de los mejores, si no el mejor sistema de salud de Latinoamérica. Hoy realmente el quirófano de mayor complejidad de la provincia se llueve cuando cae una lluvia no tan grande. Los recursos que entran a la provincia están muy mal administrados. De hecho, la provincia se tiene que endeudar para llegar a fin de año. Si uno ve la gestión de Pechi Quiroga, con quien yo me inicié en la política acá en Neuquén capital, él tenía un 30%, un 32% de recursos para sueldos, el 30% para mantener Estado y otro 30% para hacer obras. Hoy en la situación actual de la provincia es impensado que se hagan obras con recursos propios porque se gasta más de lo que tiene.

SFP Pablo Cervi (2).JPG Cervi dijo que quiere un estado eficiente y que el MPN difunde que nadie puede enfrentalo en una elección. Sebastián Fariña Petersen

—¿Ves de alguna manera viable un proyecto de participación pública y privada para la obra pública? Vivimos un contexto inflacionario importante en el país, en el caso de ganar las elecciones, ¿con qué provincia crees que te vas a encontrar?

Neuquén tiene gran cantidad de recursos, se puede decir una isla dentro pero no dejamos de estar en un país y en una realidad donde la situación económica es muy compleja. Vimos como hace unos días se canjearon bonos para patearle al próximo gobierno la deuda, la sequía a nivel nacional es importante. Va a ser un efecto importante porque habrá una reducción del ingreso de divisas al país que eso va a afectar seguramente también a la economía y en general y a Neuquén por los niveles de inflación. Neuquén tiene una situación hoy particular, tenemos Vaca Muerta y la posibilidad de desarrollarla, pero necesitamos condiciones. Yo creo que hay voluntad de las empresas operadoras de que se invierta, que se genere la infraestructura necesaria, sea de transporte como también la conectividad, porque hay una seria dificultad en Añelo, las rutas están saturadas y se pierde mucho tiempo en transitar, con los riesgos que eso implica. Si se quiere incrementar el desarrollo de Vaca Muerta como se está planteando, hoy no alcanzarían las rutas, no alcanzaría el sistema eléctrico. No hay viviendas en Añelo, en El Chañar o la zona de influencia.

—¿Crees que también hay otra actividad económica que está bajo la sombra de vaca muerta? Por ejemplo, vos venís del sector productivo, ¿qué pasa con el sector agroindustrial que ha reclamado mucha más asistencia del Estado y atención?

Hay una tensión entre la fruticultura, las actividades productivas y Vaca Muerta, sobre todo la zona de Chañar, Centenario, y Añelo. Justamente por la falta de infraestructura. No hay alquileres, no hay viviendas o las casas se llevan a costos petroleros, que la fruticultura no puede pagar. Vas al mercado a comprar o a la despensa y te cobran como si todo el mundo trabajara en el petróleo. Entonces eso termina teniendo una dificultad. Yo comencé a trabajar en el 2005, me recibí e iba todos los días a Tratayén, que es donde está este famoso gasoducto nuevo (Néstor Kirchner) que se está haciendo, donde se juntan los seis caños que llevan el 60% del gas del país. Antes tardaba 40 o 45 minutos en llegar a Tratayén, hoy se demora casi dos horas. Y todo eso es costo, mayor costo. Con la obra de los gasoductos, se termina yendo el personal, sobre todo el calificado, a trabajar en la industria de los hidrocarburos. Y eso genera un problema para sostener actividades productivas como la fruticultura, como la vitivinicultura. Y creo que ahí es donde también el Estado tiene que estar presente para lograr el equilibrio y sostener sobre todo la fuente de trabajo, porque hay un gran problema cómo generar fuentes de trabajo nuevas y qué mejor que sostener las que existen. Creo que ahí es donde tiene que estar el Estado presente, justamente generando un plan de infraestructura que solucione estos problemas y que prevea el crecimiento de Vaca Muerta, que prevea que las otras actividades se puedan desarrollar. Hoy vas a Zapala y ni se enteró hace 20 años que estaba Vaca Muerta, hace 20 años estaba mejor que ahora.

Cervi-Taylor 07.jpg Pablo Cervi y su candidato a vice, Jorge Taylor. Claudio Espinoza

—¿Cuál es tu política o tu postura respecto al reconocimiento de los pueblos originarios? Hay dos posturas demasiado extremas.

Yo creo que ahí lo que hay que ir a la legalidad. Me ha tocado tener conflictos (usurparon parte de su campo en Tratayén) y básicamente lo que pedimos no es, yo no soy de ir a los extremos, pero sí respetar las leyes y en ese sentido la constitución tanto nacional como provincial prevé los derechos de los pueblos originarios y hay comunidades reconocidas en Neuquén que conviven y que no tienen serios conflictos, pero sí hay algunos vivos que se aprovechan a partir de formar comunidades pseudo mapuches. Lo aprovechan para usurpar o seguir ocupando tierras o seguir reclamando o querer ser parte del negocio de Vaca Muerta en este caso, porque generalmente las tierras que se reclaman son de alto valor turístico o de alto valor desde lo productivo, entonces creo que ahí es donde hay que separar porque también esto termina perjudicando a las comunidades originarias reconocidas y que vienen sosteniendo su cultura y sus costumbres de hace tiempo. Es donde hay que aplicar la ley y también dar un corte, terminar el relevamiento como implica la ley 26.160 y de alguna manera dar un corte. También tiene que estar la justicia y las fuerzas de seguridad. Que no se haga Justicia por mano propia, si alguien cree que tiene un reclamo que vaya y lo haga en la Justicia y para que lo defina. No tomar, creer que la ley o de alguna manera el derecho que cree uno tiene te autoriza a usurpar o avanzar sobre tierras privadas.

—Vamos al 16 de abril, esta vez se vota con boleta única electrónica. ¿Qué crees que va a priorizar el electorado en el caso de la gente que tiene posibilidades de votarte? ¿La cara? ¿El sello? ¿En qué se fija la gente a la hora de votar?

Yo creo que lo que decía antes, los valores que representa el espacio y lo que planteamos nosotros es una opción de transformación real de la provincia, pero además también las personas que estamos para llevarlo adelante. Con Jorge Taylor estamos asumiendo un compromiso, tenemos mucho que perder porque venimos sector privado, tenemos toda una trayectoria en nuestra vida y lo estamos poniendo a disposición y al servicio de todos los neuquinos. No puede ser que Neuquén con los recursos que recibe tengamos el nivel de pobreza más alto de la Patagonia, el 37%, con muchos neuquinos aquí cerca viviendo en la indigencia. Tenemos que generar las condiciones para que haya desarrollo hacia toda la provincia y hacia todos los neuquinos.