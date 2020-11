Pablo Echarri aseguró que investigó personalmente la causa de Cristina Fernández de Kirchner

Pablo Echarri Pablo Echarri aseguró que investigó la causa de Cristina Fernández de Kirchner

"Investigué lo que pasaba en la causas contra Cristina (Fernández de Kirchner). Hay juicios contra el kirchnerismo que se están derrumbando solos. Habría que ver quiénes son los jueces que lleven adelante los juicios contra Cristina; si el juez que investiga es limpio y la condena, me tendré que comer el sapo", dijo el actor en diálogo con Romina Manguel para A24.

"Hay causas contra Cristina que me parecen un bluff, como la del memorándum de Irán o dólar futuro. Creo que hubo una construcción para perseguir judicialmente al kirchnerismo. No sólo el sector judicial, también el sector mediático y cierta parte del sector económico", agregó el esposo de Nancy Duplá.

En su diálogo con Romina Manguel, Pablo Echarri recordó cómo llegó a ser militante del Kirchnerismo y fiel defensor de Cristina Fernández de Kirchner.

"Tuvimos el primer encuentro con Néstor Kirchner y nos dijo sobre el derecho de propiedad intelectual: 'Es patético discutir lo indiscutible, no tengo manera de discutir esto. Vengan a buscar el decreto que le va a dar nacimiento. Y nos dio el decreto que debió haber venido 70 y pico de años atrás", relató el tesorero de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes.

"Después del decreto de Néstor Kirchner por el derecho a la propiedad intelectual no me pidieron nada. Tuve miedo, pensé que me podían pedir estar en alguna campaña o exprimirme, no fue así", aseguró además el esposo de Nancy Duplá, a quien aseguró que han discriminado por militar en el kirchnerismo.