Periodistas, políticos y hasta personajes que acompañaron a Escobar durante esta violenta época en Colombia revelarán sus testimonios en la primera temporada.

“Hay momentos que el país no puede olvidar porque tienen consecuencias funestas para la historia, el narcotráfico no se acabó con Pablo Escobar, el narcotráfico se transformó y hoy alimenta una guerra, paramilitares, bandas criminales y corrupción. La historia de Escobar continúa viva. Si no se toma una cantidad de medidas, el narcotráfico nunca terminará”, expresó uno de los periodistas en el documental.

Otras series

Esta será la tercera producción que la famosa plataforma pone a Escobar en la pantalla. Antes ya lo había hecho con Narcos y El patrón del mal, esta última también emitida Por canal 9.

Narcos, que tuvo a Wagner Moura en la piel de Escobar, ya está grabado su cuarta temporada y tiene nuevos personajes en su elenco.

El nuevo ciclo de la historia, se centrará en los orígenes del cártel de Juárez, uno de los más conocidos y poderosos. El productor ejecutivo de la serie, Eric Newman, ha reveló que Diego Luna y Michel Peña se sumarán a la producción.