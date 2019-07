Más temprano, en el corte de la Autovía, Susana Aravena, madre de un alumno de cuarto grado, le dijo a LU5 que “el gobernador (Omar Gutiérrez) cuando estuvo acá nos prometió el comedor para los chicos, rejas para la escuela, un portero y seguridad. Hay chicos que necesitan un refrigerio y no lo tienen”.

Según indicaron una maestra de nivel inicial, el establecimiento educativo señaló que hace 40 días está acéfalo porque la directora se tomó licencia por razones personales y la vicedirectora no da abasto con la situación.

corte-escuela-366.jpg

La mujer aseguró que se realizaron los reclamos por las vías correspondientes a las directoras de nivel inicial y primario, aunque aún no obtuvieron respuesta. “Tenemos las salas de 4 y 5 juntas porque todavía no terminaron las obras del jardín. Se les brinda merienda y desayuno que resulta escasa porque no tenemos refrigero a media mañana”, dijo la docente e indicó que incluso los insumos de limpieza muchas veces los traen auxiliares de sus propias casas.

“Traen poca leche, los chicos no tienen un patio cerrado para jugar. Puede entrar cualquiera. No tienen gas ni baño porque muchas veces se tapa. El gobernador no sé cómo entrego esta escuela porque no está completa”, agregó la mamá.

