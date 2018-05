Padres de una nena fallecida piden explicaciones al SIEN

Acompañados por familiares y sus dos hijos, Paola Neira y Luis Casanova, culpabilizan a los funcionarios de esa dependencia de "no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para trasladar a su hija".

El hecho ocurrió el 10 de octubre pasado, la beba había salido de su estado más crítico luego de un mes de internación en el Hospital Castro Rendón, y los médicos les aconsejaron a sus padres que debería trasladarse al hospital Garrahan para realizarle varios estudios y determinar cuál era la enfermedad que no le permitía respirar normalmente.

"Ese día fue una pesadilla. Cuando la ambulancia del SIEN llegó al aeropuerto la nena empezó a estar mal, le faltaba el aire. Los camilleros empezaron a correr, no había más oxígeno", aseguró Casanova.

Embed

Luego de varias idas y vueltas los médicos que trasladaron a la bebé definieron que debería volver al hospital y comenzaron el regreso. "Me mandaron adelante, no me dejaron ir de la mano con mi hija, y encima no habían cortado el paso de la calle para que la ambulancia vaya más rápido", relató la mamá.

Luego, según recordaron sus papás, la nena fue ingresada nuevamente en terapia. "Pero yo la vi mi hija estaba blanca, con los labios morados y fría. Ya llegó muerta de la ambulancia", expresó Paola.

Los padres realizaron una denuncia ante la Fiscalía ya que responsabilizan a los médicos del SIEN por "no tomar los recaudos necesarios para el traslado" y ayer recibieron la respuesta sobre que la nena "murió por la enfermedad que la aquejaba".

"Ni si quiera supimos qué enfermedad tenía. Queremos que nos digan en verdad qué pasó y por eso estamos acá para que salgan a dar la cara", expresó Luis.

LEÉ MÁS

Una mamá denuncia por negligencia al SIEN por la muerte de su beba

Desde el SIEN explicaron su rol tras la muerte de la beba