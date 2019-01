Pagás carísimo sin saberlo

Lo bueno viene en envase chico. Y la trampa con el precio de los alimentos, también. Aunque a veces no hace falta y pagamos una fortuna por aquellos que nos parecen baratos, por costumbre o prejuicio, pero que salen más que la carne premium. Hoy, en las góndolas de los mercados, un kilo de hamburguesas sale 500 pesos. Sí, más que el lomo. Te vas a dar cuenta si ves el precio que tiene el producto por kilo, que por ley deben poner en esos cartelitos que juegan a las escondidas para que no los descubras. Mirarlos es un trabajito que muchos no hacen, y sale carísimo.