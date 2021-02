Páginas para ver series: servicios de streaming más usados

Entre las series que más destacan son: The Boys, Modern Love, Fleabag, además de tener series icónicas como The Big Band Theory, This is Us y Grey's Anatomy.

Netflix

Netflix es, sin lugar a dudas, la plataforma de streaming más utilizada en toda la región. Su servicio ofrece series virales como La Casa de Papel, You, Dark, y cada semana suma nuevas producciones que se vuelven virales entre los espectadores. Ofrece tres planes de suscripción:

Básico : cuesta $279 y permite acceder a una pantalla y descargar el contenido en un solo dispositivo

: cuesta $279 y permite acceder a una pantalla y descargar el contenido en un solo dispositivo Estándar : por $459 se pueden usar dos pantallas en simultáneo, y descargar en dos dispositivos. La calidad de video es full HD

: por $459 se pueden usar dos pantallas en simultáneo, y descargar en dos dispositivos. La calidad de video es Premium: ofrece resoluciones full HD y Ultra HD desde cuatro pantallas al mismo tiempo. Cuesta $669.

Apple TV +

El servicio de streaming de Apple es un poco limitado, ya que es muy nuevo. Ofrece series como Amazing Stories, The Morning Show y Teherán. El precio mensual es de USD 9.95 (plan individual) y USD 13.95 (plan familiar). También ofrece canales como Starz Play, con un precio mensual es de USD 2,49 dólares (más impuestos).

Flow

El precio mensual es de $2.405, aunque para los clientes de Cablevisión es gratis. Cualquier usuario puede acceder a través de web.flow.com.ar, Smart TV, Tablet y smartphones. Tiene acceso a YouTube, Netflix y Disney Plus (teniendo suscripción previa a esos servicios).

Disney Plus

Otra de las páginas para ver series es Disney Plus: de los servicios de streaming más recientes en Latinoamérica. Ofrece contenido de las películas y series originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Goegraphic. El valor mensual es de $385, aunque puede abonarse un año completo por adelantado por $3.850. Además, los usuarios pueden utilizar la plataforma en hasta 10 dispositivos de manera simultánea.

HBO GO cambia a HBO Max

Actualmente está disponible HBO GO en Latinoamérica, sin embargo, a partir de junio cambiará a HBO Max. Se puede contratar el servicio en hbogola.com por $440 + IVA. El servicio digital ofrece series icónicas como Game of Thrones, Westworld, y grandes dramas como Big Little Lies.