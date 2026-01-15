Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos especiales para el Mundial 2026: a qué ciudades

La compañía hizo el anuncio este jueves, y detalló que se trata de vuelos directos para hinchas argentinos.

Desde la compañía indicaron cómo será el esquema de vuelos especiales.

A menos de cinco meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Aerolíneas Argentinas anunció que tendrá vuelos especiales para los hinchas argentinos-

La empresa infirmó cómo serán los vuelos especiales que tendrá con motivo de la Copa Mundial de Fútbol, que incluirá salidas directas hacia Kansas y Dallas, así como la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, con dos frecuencias semanales a partir de junio.

"Juega la Selección y ya estamos rumbo al Mundial 2026. Vuelos directos a Kansas y Dallas, y una nueva ruta directa Córdoba–Miami. Más destinos, más frecuencias y la ilusión intacta: llevar la pasión argentina bien alto. Donde se juegue el mundial, Aerolíneas te lleva. Te esperamos a bordo", señalaron a través de sus redes sociales.

Desde la compañía indicaron a Noticias Argentinas que en el caso de los vuelos especiales a Estados Unidos, así será el esquema:

-Dos vuelos especiales a Kansas, con motivo del partido entre Argentina y Argelia, que se disputará el 16 de junio. La operación incluirá un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro con arribo el mismo día del partido.

-Cuatro vuelos especiales a Dallas, vinculados a los partidos que disputará la Selección Argentina en esa ciudad: el encuentro frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y el partido ante Jordania, que se jugará el 27 de junio.

-Para cada uno de los encuentros, se dispondrá de dos vuelos: uno con arribo el día previo al partido y otro con arribo el mismo día.

Vuelo directo entre Córdoba-Miami

Aerolíneas Argentinas sumará además el vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar desde el 5 de junio y permanecerá activo cuando finalice la competencia.

Según detallaron serán dos vuelos semanales para los viernes y domingo, operados con aviones Airbus A330, ampliando así las opciones de conectividad internacional desde el interior del país.

En cuanto a la programación regular entre Ezeiza y Miami, la compañía contará con 18 frecuencias semanales, con una oferta compuesta por hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna._

Todos los vuelos de esta operación especial serán comercializados a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) y mediante agencias de viajes.

Los secretos para conseguir vuelos baratos para el Mundial 2026

A medida que se acerca el Mundial 2026, el interés por viajar a Estados Unidos crece al ritmo del entusiasmo futbolero. Sin embargo, el costo de los pasajes aparece como uno de los principales desafíos para los hinchas que sueñan con vivir el torneo en vivo.

En un contexto de alta demanda y tarifas variables, conocer ciertos trucos y herramientas puede resultar determinante para conseguir pasajes aéreos más económicos.

Conseguir vuelos a valores razonables dependerá, en gran parte, de la estrategia de búsqueda. La anticipación, la flexibilidad y el uso de ciertas herramientas pueden marcar la diferencia entre Mundial 2026: trucos para conseguir vuelos baratos y evitar subas.

Anticiparse y evitar las fechas críticas

Los pasajes suelen encarecerse de manera progresiva a medida que se acerca el evento. Reservar con meses de anticipación permite esquivar los aumentos que se concentran en las semanas previas al Mundial y en los días de partidos decisivos.

Siempre que sea posible, conviene volar algunos días antes del inicio oficial o regresar después de los encuentros más esperados.