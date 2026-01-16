Al galope: increíble persecución a menores que robaban a caballo a los vecinos

Los delincuentes venían de un raid delictivo a bordo del animal, que también había sido robado. El video registrado en medio del operativo.

Un video de una insólita persecusión a caballo se volvió viral.

Una insólita y peligrosa modalidad de robo quedó al descubierto en las últimas horas, donde personal policial detuvo a dos menores que asaltaban a vecinos montados a caballo, animal que también había sido robado.

Ante la reiteración de denuncias, efectivos de la Comisaría Segunda de Quilmes iniciaron un operativo que incluyó una persecución en patrulleros mientras los sospechosos escapaban al galope, montados a caballo.

La detención se concretó tras una maniobra arriesgada: uno de los uniformados logró sujetar a uno de los jóvenes, provocando su caída y la del caballo, lo que permitió reducirlos.

La secuencia fue registrada en Bernal, provincia de Buenos Aires y luego el video se viralizó en redes sociales.

Robo al galope: la insólita modalidad de asaltos en el Conurbano

En el caso interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Quilmes, que analiza las medidas a adoptar, ya que ambos involucrados son menores de edad.

En tanto, el caballo fue rescatado y trasladado a la organización Caballos de Quilmes, dedicada a la recuperación de equinos víctimas de maltrato y abandono en el distrito.

Dos semanas atrás dos ladrones a caballo asaltaron un kiosco en Córdoba

Poco más de dos semanas atrás, en la ciudad de Río Segundo, Córdoba, dos delincuentes intentaron asaltar un kiosco montados a caballo y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El golpe, sin embargo, terminó frustrado gracias a la reacción de la empleada del local, que logró ahuyentarlos. En la huida, uno de los ladrones perdió una ojota antes de trepar nuevamente al animal y escapar.

El episodio ocurrió alrededor de las 17 horas del domingo 28 de diciembre, en el maxikiosco Black, ubicado sobre calle La Rioja, entre Lavalle y Liniers. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarincom/status/2006138232900026464?s=20&partner=&hide_thread=false CÓRDOBA: QUISIERON ROBAR UN MAXIKIOSCO, LA VENDEDORA LOS CORRIÓ Y ESCAPARON A CABALLO



La escena ocurrió el domingo por la tarde en Río Segundo y quedó registrada por las cámaras de seguridad de un maxikiosco. Dos ladrones intentaron cometer un robo, pero la empleada se defendió,… pic.twitter.com/RB3DjGpB45 — Clarín (@clarincom) December 30, 2025

Según se observa en las imágenes, uno de los sujetos ingresó al local mientras empuñaba un arma blanca, tapándose la cara con su remera, mientras su cómplice lo aguardaba afuera, montado a caballo, listo para facilitar la fuga.

La situación dio un giro inesperado cuando la trabajadora del kiosco enfrentó al asaltante arrojándole distintos objetos del local. Sorprendido y superado por la reacción, el delincuente desistió del robo y salió corriendo.

El delincuente salió corriendo del maxikiosco, perdió una de sus ojotas en la vereda y, ya descalzo de un pie, logró subirse al caballo que lo esperaba en la puerta. Ambos escaparon montados en el animal. Los propietarios del comercio señalaron al medio local Periodismo Regional que no se trata de un hecho aislado.

Según dijeron, a comienzos de este año fueron víctimas de un robo a mano armada, cometido por delincuentes que se movilizaban a pie y con los rostros cubiertos, y que lograron llevarse toda la recaudación del día.

El dueño del maxikiosco le contó a Cadena 3 que ya les habían robado durante el año y que la zona "se volvió insegura". "A estos ya los conocemos, son de Río Segundo. Son conocidos de acá porque siempre andan en hechos delictivos: robos de motos y esas cosas", explicó.