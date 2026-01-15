Alerta de la ANMAT: prohibieron el uso de un antibiótico, geles y cremas

ANMAT dispuso la prohibición de todos los lotes de un antibiótico inyectable tras detectar irregularidades en su registro sanitario.

La ANMATL tomó una decisión de fuerte impacto en el mercado de la salud y la estética, d ispuso la prohibición inmediata de una serie de geles y cremas cosméticas , con potencial riesgo para la salud pública .

La medida publicada en el Boletín Oficial, busca frenar la circulación de artículos que no cumplen con los controles exigidos por la normativa argentina.

Según la información oficial, los productos alcanzados por la resolución no figuraban en los registros habilitados, condición indispensable para su venta legal en el país. Esta ausencia de trazabilidad y control llevó al organismo a ordenar su retiro del circuito comercial y a iniciar acciones contra las empresas involucradas.

Cosméticos fuera de control y ventas por plataformas digitales

Dentro del primer grupo de productos prohibidos figuran geles y cremas de uso cosmético de varias marcas que circulaban en el mercado sin contar con la correspondiente inscripción.

anmat ok ANMAT activó una alerta nacional luego de comprobar que el medicamento no contaba con documentación válida en los sistemas oficiales.

Entre ellos se encuentran una crema base neutra hidrosoluble y un gel neutro para aparatología de la marca Quifam, un gel neutro multifunción de Ecotidy, un gel neutro multifunción y una crema base sin acción terapéutica de Vepo, un gel neutro de Activa Lab y un gel neutro junto con una crema base neutra de Nameco.

La investigación se inició a partir de denuncias que advertían sobre la comercialización irregular de estos artículos. Al verificar la base de datos oficial de cosméticos habilitados, la ANMAT comprobó que ninguno de esos productos figuraba como registrado. A pesar de ello, se ofrecían al público a través de plataformas de comercio electrónico, en particular Mercado Libre, sin que los vendedores pudieran acreditar su condición sanitaria.

quifam

Este tipo de prácticas representa un problema serio para la salud, ya que los cosméticos entran en contacto directo con la piel y pueden generar reacciones adversas, irritaciones o infecciones cuando no respetan los estándares de fabricación y control. La falta de registro impide conocer el origen de los ingredientes, las condiciones de elaboración y los estudios de estabilidad y seguridad exigidos por la ley.

Frente a este escenario, el organismo ordenó el retiro inmediato de los productos del mercado y advirtió que su uso puede resultar perjudicial para los consumidores, sobre todo cuando se aplican en procedimientos estéticos o tratamientos corporales.

Un antibiótico inyectable con datos falsos en sus registros

La segunda parte de la decisión involucra un medicamento de uso crítico: el antibiótico inyectable DANFERANE I.V., compuesto por Trimetoprima 80 mg y Sulfametoxazol 400 mg. La ANMAT dispuso la prohibición de todos los lotes de este producto, identificado bajo el Certificado Nº 43.621 y fabricado por la firma P.L. Rivero y Cía. S.A.

anitbioticos

La irregularidad salió a la luz luego de una consulta realizada por un efector de salud al área de Vigilancia PostComercialización del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Durante la revisión, la empresa declaró que existía una autorización de elaboración alternativa a favor de Laboratorios Solkotal. Sin embargo, al contrastar esa información con el Registro de Especialidades Medicinales, la autoridad comprobó que dicha autorización no figuraba en los archivos oficiales.

Esta inconsistencia dejó al descubierto una situación grave: un antibiótico inyectable circulaba en el sistema sanitario sin respaldo documental válido. En el caso de medicamentos de este tipo, cualquier desviación en la producción o en la trazabilidad puede afectar la calidad, la dosis real y la eficacia terapéutica, con consecuencias directas sobre los pacientes.

Inspecciones, sumarios y protección del usuario

Tras confirmar las irregularidades, la ANMAT ordenó una serie de medidas contra la empresa responsable. Entre ellas, dispuso la inhibición preventiva de sus actividades productivas, la apertura de un sumario sanitario y la realización de una inspección en sus instalaciones. Durante ese procedimiento, los técnicos detectaron deficiencias clasificadas como críticas, lo que implica fallas capaces de comprometer la seguridad y la calidad de los productos elaborados.

El organismo explicó que estas acciones buscan proteger la salud de los eventuales usuarios, ya que se trata de artículos ilegítimos y no inscriptos, sobre los cuales no existe garantía alguna respecto de su composición, su estabilidad ni su efectividad. En el caso del antibiótico, el riesgo se vuelve todavía mayor, dado que se utiliza para tratar infecciones y requiere una dosificación y una pureza estrictamente controladas.