Alerta naranja: se esperan tormentas, lluvias de hasta 100 mm y viento de más de 90 km/h

El SMN además indicó que rige una alerta por temperaturas extremas de calor.

El SMN anunció tormentas, granizo y vientos fuertes en varios puntos del país.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en casi todo el país durante las primeras semanas del verano , donde hay presencia de fuertes fenómenos que parecen tener continuidad en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas que afectarán ocho provincias este viernes 9 de enero. Se esperan lluvias intensas, ráfagas, granizo y abundante caída de agua en cortos períodos en distintas regiones del país. Además, hay otra alerta por temperaturas extremas de calor.

El organismo emitió una alerta de nivel naranja por tormentas fuertes , algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

tormentas (1) Tras días de calor y humedad intensos, este domingo gran parte del país se verá afectado por tormentas.

Las zonas afectadas serán;

Formosa (este/sur): por la mañana.

(este/sur): por la mañana. Chaco (centro y sur): por la mañana.

(centro y sur): por la mañana. Santa Fe (norte y centro): por la mañana.

(norte y centro): por la mañana. Corrientes : por la mañana y la tarde.

: por la mañana y la tarde. Entre Ríos (norte): por la mañana y la tarde.

Alerta amarilla por tormentas

Asimismo, rige otra alerta de nivel amarillo por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Esta alerta alcanzará a estas provincias:

Córdoba (noreste): por la mañana.

(noreste): por la mañana. Santiago del Estero (este): por la mañana.

(este): por la mañana. Santa Fe (norte): por la tarde.

(norte): por la tarde. Chaco (centro y sur): por la tarde.

(centro y sur): por la tarde. Formosa (centro y este): por la tarde y la noche.

(centro y este): por la tarde y la noche. Entre Ríos : por la tarde y la noche.

: por la tarde y la noche. Corrientes : todo el día.

: todo el día. Misiones: todo el día.

Ante este panorama el SMN emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta:

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio apilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Alerta naranja por temperaturas extremas

Por otro lado, el organismo confirmó que está vigente una alerta de nivel naranja por temperaturas extremas de calor para este viernes.

Según se precisó, el calor agobiante no da tregua y se mantiene en el marco de inicios de enero en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

