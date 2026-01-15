Alerta por tormentas fuertes con granizo en 14 provincias: el informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo , fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, y que en algunas regiones subía a alerta naranja, afectará a regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy .

Para esta zona, en el caso del alerta amarillo, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

smn alerta

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En tanto, para las zonas con alerta naranja, el informe advierte que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma puntual-

Tormentas. granizo.jpg

Recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Qué impacto tienen los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

alerta smn (23)

Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La alerta roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.

El clima en Neuquén

Tras una noche con alerta meteorológico por fuertes vientos, este jueves se espera una jornada de ráfagas de hasta 50 km/h. El cielo se irá despejando conforme avance la jornada hasta no quedar nubes a la vista por la noche. La temperatura llegará a 28°C de máxima, según el SMN, con una mínima de 20°C.

De cara al finde, el viernes permanecerá despejado durante toda la jornada. Hacia la tarde, se sentirán máximas de 33°C, según el SMN, mientras que las mínimas serán de 16°C durante la mañana. El viento será de 30 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h.