Alerta por un perfume con extrañas partículas: ANMAT pidió retirarlo en todo el país

El organismo confirmó que se trata de un perfume que tiene graves irregularidades, que podrían provocar efectos adversos en las personas.

La medida de la ANMAT incluye el retiro del producto del mercado y el control de su circulación en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso una medida de alcance nacional que impacta de lleno en el mercado de cosméticos. A través de una resolución oficial, el organismo ordenó retirar de circulación un lote específico de un perfume.

Según precisó el organismo, la decisión se tomó tras detectar irregularidades en su elaboración y composición. La decisión se inscribe en los mecanismos de control sanitario que buscan evitar riesgos para los consumidores.

La investigación se originó a partir de reportes técnicos que detectaron un problema concreto: la presencia de partículas extrañas en el producto. Este tipo de desvío de calidad encendió las alertas dentro del sistema de cosmetovigilancia, que monitorea posibles efectos adversos o fallas en productos de uso personal.

A partir de esos indicios, el organismo inició un proceso de verificación para determinar el origen del lote y su trazabilidad. En esa instancia, se revisaron los registros oficiales de productos cosméticos autorizados. Allí se constató que el perfume figura inscripto bajo un laboratorio habilitado, lo que en principio indicaba que cumplía con los requisitos formales.

Cuál es el perfume prohibido por la presencia de partículas extrañas

Según precisó la ANMAT, el producto alcanzado es el extracto de perfume Thone, de la marca Leduft, correspondiente al lote 1469 con vencimiento en junio de 2027.

La disposición prohibió su uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el país. La medida también incluye su eliminación de plataformas de venta online, lo que amplía el alcance del control más allá de los canales tradicionales.

leduft

Sin embargo, el avance de la investigación permitió detectar inconsistencias. El laboratorio mencionado en el etiquetado negó haber participado en la elaboración del lote cuestionado, lo que abrió un escenario más complejo. Esta situación fue interpretada como una posible utilización indebida del registro sanitario.

Producción fuera del circuito habilitado

El siguiente paso llevó a los técnicos a contactar a la empresa responsable de la marca. La firma GRUPO LEDUFT S.A. reconoció que el lote en cuestión se produjo en una instancia inicial de carácter experimental. Según su propia declaración, esa fabricación se realizó en instalaciones distintas a las declaradas oficialmente.

Además, la empresa admitió que algunas unidades salieron de su control interno antes de cumplir con todos los requisitos regulatorios. Esto implica que el producto llegó al mercado sin las garantías mínimas exigidas por la normativa vigente.

El dato resultó determinante para la resolución final. La producción fuera de un establecimiento habilitado impide asegurar condiciones básicas como la calidad de los insumos, la correcta formulación o la ausencia de contaminantes. En este caso, la detección de partículas extrañas refuerza esa preocupación.

Retiro del mercado y proceso sancionatorio

Frente a este escenario, la ANMAT ordenó el recupero inmediato de todas las unidades del lote afectado. La tarea quedó bajo supervisión de las áreas técnicas del organismo, que deberán verificar que el producto sea retirado de los puntos de venta.

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La empresa responsable deberá presentar documentación que respalde el proceso de retiro. El objetivo es garantizar que ninguna unidad permanezca disponible para los consumidores, ya sea en comercios físicos o en canales digitales.

En paralelo, la resolución dispuso la apertura de un sumario sanitario contra la firma. La investigación apunta a determinar posibles incumplimientos de la normativa que regula la producción y comercialización de productos cosméticos en el país.

El proceso podría derivar en sanciones, dependiendo de las conclusiones que arroje el análisis técnico y legal. Las autoridades buscan establecer responsabilidades en relación con la elaboración del perfume fuera de circuito habilitado y la distribución de un producto sin control adecuado.