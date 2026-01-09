Alquilar un auto para vacacionar, una tendencia que crece: cuánto sale

A las rentadoras tradicionales se suman los carsharing. Los valores revelan una nueva forma de recorrer el país, y cruzar a países limítrofes.

Un auto de alquiler listo para salir a la ruta durante la temporada alta de vacaciones.

La idea de tener un auto propio ya no resulta tan obvia como décadas atrás. En muchas ciudades del mundo, y también en Argentina, cada vez más personas evalúan si conviene sostener un vehículo particular o recurrir a alternativas como transporte público, bicicleta, taxis o plataformas de alquiler por tiempo limitado.

En ese contexto, el alquiler de autos, tanto tradicional como bajo esquemas de carsharing , gana terreno como una opción intermedia entre la comodidad del vehículo propio y la flexibilidad de moverse sin los costos fijos de mantenerlo.

La Argentina tiene unos 47 millones de habitantes y un parque automotor cercano a 15 millones de vehículos , lo que marca una proporción de casi un auto cada tres personas. Sin embargo, ese número no refleja renovación: durante la última década se vendieron 5,5 millones de unidades nuevas, un dato que muestra que el precio de compra se volvió una barrera para muchos hogares.

En ese escenario, alquilar un auto para viajes o vacaciones surge como una alternativa concreta frente a la inversión que implica comprar uno.

El alquiler de un auto como puerta de entrada a la movilidad

Cuando llegan las vacaciones de verano, miles de familias y grupos de amigos consideran alquilar un vehículo. Algunos eligen esa opción para viajar por ruta hasta su destino y contar con movilidad durante la estadía. Otros prefieren volar y retirar el auto en el aeropuerto de llegada, lo que permite ahorrar horas de manejo y desgaste físico.

alquiler autos El auto se convierte en una de las decisiones centrales al planificar viajes largos dentro del país.

En ambos casos, el alquiler aparece como una forma de libertad, sobre todo en lugares donde el transporte público resulta limitado.

En los últimos años, el mercado se diversificó. A las tradicionales compañías de rent a car se sumaron plataformas de carsharing, que ofrecen esquemas más flexibles y tarifas sin picos estacionales. Esa competencia no solo amplía la oferta, sino que también presiona los precios a la baja en determinados segmentos.

Un punto que nunca se debe perder de vista es que el combustible y los peajes no forman parte del precio base del alquiler. Por eso, al comparar alternativas, conviene sumar esos gastos al cálculo final y evaluar el recorrido previsto. En destinos con largas distancias o rutas exigentes, esa variable pesa tanto como el valor diario del vehículo.

Cuánto cuesta alquilar un auto en vacaciones

Las empresas tradicionales como Hertz, Avis o Localiza ofrecen una amplia variedad de modelos, desde compactos hasta pick-ups, con planes que incluyen kilometraje ilimitado, Telepase y posibilidad de cruzar a países limítrofes. También brindan distintas coberturas de seguro, un aspecto clave en regiones como la Patagonia, donde los caminos de ripio o la presencia de animales aumentan el riesgo.

alquilerautos2

Un auto mediano, como un Fiat Cronos o un Toyota Yaris, tiene tarifas que rondan entre $70.000 y $90.000 por día. En una quincena, eso se traduce en un gasto cercano a $1.200.000.

Un SUV sube a unos $110.000 diarios, lo que lleva el total de dos semanas a alrededor de $1.700.000.

En el extremo superior, una pick-up mediana como Hilux o Ranger cuesta cerca de $200.000 por día, lo que implica unos $3.000.000 por 14 días.

A este esquema se suma Kinto, el sistema de alquiler impulsado por Toyota. Su propuesta incluye alquiler por día, semana o mes, con cobertura nacional y precios competitivos. Un Toyota Etios cuesta $585.824 por semana, mientras que un Yaris con baúl ronda $715.095.

Para dos semanas, esos valores llegan a $1.171.648 y $1.430.000 respectivamente. En el segmento SUV, una Corolla Cross alcanza $2.833.488 por quincena, y una Hilux 4x4 ronda $2.196.734 por el mismo período.

Carsharing y plataformas digitales, la otra cara del mercado

Las plataformas independientes de carsharing también ganan espacio. MyKeego, por ejemplo, opera desde 2018 con una flota de 130 vehículos y 90 puntos de atención en todo el país. Su sistema digital permite alquilar sin mostrador físico y pagar solo el combustible consumido, con devolución del excedente al final del contrato.

Además, mantiene un convenio con el Automóvil Club Argentino que otorga 50% de descuento a socios y suma asistencia mecánica en ruta. Sus tarifas muestran un perfil competitivo: un Fiat Cronos cuesta $476.535 por semana y $953.071 por dos semanas; un SUV Chevrolet Tracker ronda $578.875 por siete días y $1.157.751 por 14 días; mientras que una pick-up Ford Maverick llega a $1.744.421 por quincena.

En definitiva, alquilar un auto en verano puede resultar práctico y cómodo, aunque no siempre es la opción más económica cuando se suman todos los factores.