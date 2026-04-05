Asalto a un repartidor de dólares: se defendió a tiros y uno de los ladrones suplicó por su vida

Uno de los atacantes quedó gravemente herido y los otros escaparon. Sospechan que todo fue armado tras hackear un celular.

Un hombre fue asaltado e hirió gravemente a uno de los ladrones.

Un violento episodio sacudió al barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires, donde un intento de robo terminó a los tiros y con un delincuente gravemente herido . El hecho ocurrió el miércoles por la tarde y generó momentos de tensión entre vecinos, que quedaron en medio de una escena caótica.

Todo se desencadenó cerca de las 14:30 en la calle Vedia al 2100, cuando un hombre de 53 años, exintegrante de la Policía de la Ciudad, llegó al lugar para concretar la entrega de un paquete con dinero.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, el hombre había sido contactado previamente para realizar esa operación. Sin embargo, los investigadores sospechan que detrás del pedido habría existido una maniobra delictiva más compleja: los delincuentes habrían hackeado un teléfono para engañarlo y hacerlo acudir al lugar, donde lo esperaban para asaltarlo.

Una entrega que terminó en emboscada

Lo que parecía una entrega habitual derivó rápidamente en una emboscada. Al descender de su moto y acercarse al domicilio, el ex efectivo fue interceptado por cuatro sospechosos que se movilizaban en dos motocicletas. En ese momento, uno de ellos extrajo un arma de fuego, lo que desencadenó una reacción inmediata.

Embed LA VENGANZA DEL PELADO. Es delivery de dólares, llegó a una casa en Núñez (Vedia 2100) y resulta que era una trampa. “Ahá, dijo. Saco el Taurus Traker 357 y le sacudo”.

ESCUCHÁ los gritos del chorro (Tomás Nahuel Sobre, de Guernica, 28 años) pidiendo clemencia. pic.twitter.com/nLQsjjefdc — Lucas Jerez (@lucasmjerez) April 4, 2026

Según informó Infobae, el hombre logró tomar distancia y, en medio de un forcejeo con uno de los atacantes, sacó su revólver Taurus Tracker calibre .357. En ese contexto, efectuó un disparo que impactó en el muslo derecho de uno de los agresores, a la altura de la ingle.

El delincuente, de 28 años, cayó herido en plena vereda, perdiendo una importante cantidad de sangre. Sus cómplices, en tanto, escaparon rápidamente y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

La secuencia fue parcialmente registrada por cámaras de seguridad de la zona, que captaron tanto el disparo como los pedidos de auxilio del sospechoso herido. Las imágenes y un audio que circuló posteriormente, en el que se lo escucha suplicar que no lo dejen morir, serán claves para avanzar en la investigación.

La reacción de los vecinos

El episodio generó conmoción entre los vecinos, que relataron escenas de desesperación. “Fue un estruendo muy fuerte. Salimos sin entender qué pasaba y vimos a un hombre tirado en el piso pidiendo ayuda”, contó un testigo, de acuerdo a lo publicado por Infobae. Otro describió un clima de tensión generalizada, con gritos y personas asomadas en medio de la incertidumbre.

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Ante la gravedad de la situación, algunos vecinos intentaron asistir al herido. Una mujer aportó una sábana para improvisar un torniquete y contener la hemorragia mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Finalmente, el delincuente fue trasladado a un centro de salud bajo custodia policial, donde permanece internado. En paralelo, la investigación continúa para dar con los otros tres sospechosos que participaron del intento de robo y esclarecer en detalle la mecánica del hecho.