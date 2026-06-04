Fechas confirmadas: cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia
El calendario escolar ya tiene definidas las fechas de las vacaciones de invierno en las 24 jurisdicciones.
Con el calendario escolar 2026 ya definido, las provincias confirmaron las fechas de las vacaciones de invierno que tendrán lugar durante julio. Cada jurisdicción aplicará su propio cronograma de vacaciones.
El relevamiento de las fechas oficiales, publicado por los ministerios de educación provinciales y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), permite anticipar la planificación en todo el país.
Durante 2026, la organización descentralizada del ciclo lectivo se mantiene como regla, según los calendarios difundidos por los portales oficiales de los ministerios de educación de cada provincia.
Las fechas de las vacaciones de invierno en cada provincia
Las fechas de inicio de clases, receso invernal y cierre del año escolar varían en cada distrito.
El receso invernal se distribuye entre junio y julio, con diferencias de hasta dos semanas según la región, reflejando criterios pedagógicos, climáticos y logísticos definidos localmente.
El receso invernal 2026 presenta tres grandes bloques de fechas, según lo informado por los ministerios provinciales.
Las fechas, provincia por provincia:
- Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires): del 20 al 31 de julio
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 24 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio
Cuándo terminan las clases en 2026
El cierre del ciclo lectivo 2026 también varía según la provincia. La información oficial establece las siguientes fechas:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires): 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
De acuerdo con la información disponible en sitios oficiales del Gobierno nacional, el ciclo lectivo inicia entre el 18 de febrero y el 2 de marzo, y finaliza entre el 17 y el 23 de diciembre. El calendario escolar busca garantizar un mínimo de 190 días de clases en todas las jurisdicciones.
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