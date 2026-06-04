Fechas confirmadas: cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia

El calendario escolar ya tiene definidas las fechas de las vacaciones de invierno en las 24 jurisdicciones.

El ciclo lectivo 2026 en Argentina presenta fechas variables de vacaciones de invierno según cada provincia.

Con el calendario escolar 2026 ya definido, las provincias confirmaron las fechas de las vacaciones de invierno que tendrán lugar durante julio . Cada jurisdicción aplicará su propio cronograma de vacaciones.

El relevamiento de las fechas oficiales, publicado por los ministerios de educación provinciales y la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE), permite anticipar la planificación en todo el país.

Durante 2026, la organización descentralizada del ciclo lectivo se mantiene como regla, según los calendarios difundidos por los portales oficiales de los ministerios de educación de cada provincia.

Las fechas de las vacaciones de invierno en cada provincia

Las fechas de inicio de clases, receso invernal y cierre del año escolar varían en cada distrito.

El receso invernal se distribuye entre junio y julio, con diferencias de hasta dos semanas según la región, reflejando criterios pedagógicos, climáticos y logísticos definidos localmente.

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El receso invernal 2026 presenta tres grandes bloques de fechas, según lo informado por los ministerios provinciales.

Las fechas, provincia por provincia:

Buenos Aires : del 20 al 31 de julio

: del 20 al 31 de julio CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) : del 20 al 31 de julio

: del 20 al 31 de julio Catamarca : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Chaco : del 20 al 31 de julio

: del 20 al 31 de julio Chubut : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Córdoba : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio Corrientes : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Entre Ríos : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio Formosa : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Jujuy : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio La Pampa : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio La Rioja : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Mendoza : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio Misiones : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Neuquén : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Río Negro : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Salta : del 13 al 24 de julio clases en argentina

: del 13 al 24 de julio San Juan : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio San Luis : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio Santa Cruz : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Santa Fe : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio Santiago del Estero : del 20 al 31 de julio

: del 20 al 31 de julio Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Tucumán: del 13 al 24 de julio

Cuándo terminan las clases en 2026

El cierre del ciclo lectivo 2026 también varía según la provincia. La información oficial establece las siguientes fechas:

Buenos Aires : 22 de diciembre

: 22 de diciembre CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Catamarca : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Chaco : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Chubut : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Córdoba : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Corrientes : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Entre Ríos : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Formosa : 17 de diciembre

: 17 de diciembre Jujuy : 18 de diciembre

: 18 de diciembre La Pampa : 23 de diciembre

: 23 de diciembre La Rioja : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Mendoza : 22 de diciembre

: 22 de diciembre Misiones : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Neuquén : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Río Negro : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Salta : 18 de diciembre

: 18 de diciembre San Juan : 18 de diciembre

: 18 de diciembre San Luis : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Santa Cruz : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Santa Fe : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Santiago del Estero : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Tucumán: 18 de diciembre

De acuerdo con la información disponible en sitios oficiales del Gobierno nacional, el ciclo lectivo inicia entre el 18 de febrero y el 2 de marzo, y finaliza entre el 17 y el 23 de diciembre. El calendario escolar busca garantizar un mínimo de 190 días de clases en todas las jurisdicciones.