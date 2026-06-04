Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

La actriz, modelo y arquitecta falleció este jueves. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, quien compartió un conmovedor mensaje en redes sociales.

El mundo del espectáculo argentino atraviesa una jornada de luto tras conocerse la muerte de Chunchuna Villafañe a los 92 años. La noticia fue confirmada este jueves por su hija, la artista Juana Molina , a través de un mensaje publicado en redes sociales donde expresó el dolor por la pérdida de su madre.

"Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada", escribió Molina en un extenso texto en el que recordó las largas conversaciones que compartía con Villafañe y la profunda ausencia que deja su partida.

La artista también informó la suspensión de un show que tenía previsto realizar este viernes en San Miguel. "Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show", expresó.

Embed queridos amigos

murió mi querida mamita.

era algo que esperaba y temía. sucedió esta madrugada.

es un cocktail de sensaciones. cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. esa ausencia inmensa.

ir a su casa a conversar era algo que hacía… pic.twitter.com/LS7B62aqUD — juana molina (@soy_juanamolina) June 4, 2026

Una figura emblemática de la cultura argentina

Nacida el 9 de abril de 1940 en Buenos Aires, Chunchuna Villafañe construyó una trayectoria singular que la llevó a destacarse en distintas disciplinas. Primero alcanzó notoriedad como modelo publicitaria durante las décadas de 1960 y 1970, convirtiéndose en una de las imágenes más reconocidas de la época.

Más tarde desarrolló una extensa carrera como actriz en cine, teatro y televisión, al tiempo que ejerció como arquitecta y decoradora, una faceta que también la acompañó durante gran parte de su vida profesional.

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Su elegancia, carisma y versatilidad la transformaron en una figura muy querida dentro del ambiente artístico, donde logró mantenerse vigente durante décadas.

Su recordado papel en "La historia oficial"

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con su participación en La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo. La película se convirtió en un hito para el cine nacional al obtener el premio Óscar a la Mejor Película Extranjera en 1986.

Por su actuación, Villafañe recibió una nominación al Cóndor de Plata y obtuvo el premio a Mejor Actriz de Reparto en el Festival Internacional de Cine de Chicago de 1985.

la historia oficial

A lo largo de su carrera también integró el elenco de producciones cinematográficas como Nunca estuve en Viena, Vidas privadas y Extraño, consolidando una filmografía amplia y diversa.

Teatro, televisión y una pasión por la arquitectura

En los escenarios teatrales participó de obras como Cartas de amor, dirigida por Oscar Barney Finn, y Acaloradas, donde compartió elenco con Carmen Barbieri y Andrea Politti.

En televisión también dejó su marca con participaciones en ficciones y con su propio programa, "Estilo Chunchuna", donde combinó sus conocimientos de arquitectura, decoración y diseño para acercar proyectos e ideas al público.

En 2002 regresó a las tablas precisamente con "Acaloradas", una obra que tuvo una buena recepción de la crítica y de los espectadores, y que mostró una vez más su capacidad para reinventarse y explorar nuevos desafíos.

chunchuna villafañe actriz

El delicado estado de salud que había revelado Juana Molina

Meses atrás, durante una de sus participaciones en la mesa de Mirtha Legrand, Juana Molina había sido consultada sobre la salud de su madre. En ese entonces, contó que Villafañe se encontraba atravesando un momento complicado. "Mamá está bastante mal", había señalado entonces, generando preocupación entre quienes seguían de cerca la vida de la actriz.

Durante aquella conversación, Legrand recordó la elegancia que siempre caracterizó a Chunchuna, mientras que Molina evocó distintos momentos familiares, incluyendo los años en que la familia vivió exiliada en Francia.

La muerte de Chunchuna Villafañe cierra un capítulo importante de la cultura argentina. Su legado permanece en el cine, el teatro, la televisión y también en el recuerdo de varias generaciones que la vieron brillar dentro y fuera de los escenarios.