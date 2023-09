Asamblea y "paro activo" en las obras públicas del país

"Las obras en la Argentina no las va construir ni el FMI ni los fondos buitres. Es el Estado quien las tiene que hacer. Siempre fue así", subrayó el funcionario. "Las obras en la Argentina no las va construir ni el FMI ni los fondos buitres. Es el Estado quien las tiene que hacer. Siempre fue así", subrayó el funcionario.

En tanto, Katopodis aseguró que "las grandes potencias del mundo están llevando adelante los planes de infraestructura más importantes de sus países" mientras que, en la Argentina, "hay sectores de la oposición que quieren que se pare o que lo hagan los mercados", y advirtió que "vuelven a proponer lo que ya fracasó".

"Decidimos en el Ministerio de Obras Públicas realizar un paro activo en todas las obras públicas del país. Es un paro activo en defensa de la obra pública de todo el país, desde las 10 de la mañana y por treinta minutos", había anunciado Katopodis.

"Todos los trabajadores del ministerio, ingenieros, arquitectos, directores, que muchas veces están trabajando en las oficinas y escritorios, van a estar trabajando en un puente, en una ruta, en una universidad, en una planta potabilizadora de agua, hablando con los trabajadores", indicó.

El ministro señaló, de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre, que el país se encuentra "en un punto muy serio de lo que se decide en la Argentina" y sostuvo que, desde el oficialismo defender "un plan de obra pública que en estos cuatro años se desarrolló de manera ininterrumpida".

"No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin entender qué es lo que se está poniendo en riesgo porque no hay dudas de que hay una oposición que dice que va a frenar el plan de obras públicas en Argentina y hay que explicarle a los argentinos qué significa que en Argentina se frene el plan de insfraestructura que estamos llevando adelante", aseveró.

"Significa que no se construyan más escuelas, no más hospitales, universidades, obras de agua y saneamiento", añadió.

En ese marco, subrayó que la Argentina se encuentra "en un punto de inflexión" y entendió que "los trabajadores tienen que tomar partido".