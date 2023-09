Sergio Massa acusó a Macri de "estafar" a los trabajadores

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa llamó a la oposición a votar en el Congreso el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y consideró que el ex mandatario Mauricio Macri “estafó” a los trabajadores cuando prometió que en su gobierno “no iban a pagar el tributo”.

En una entrevista para C5N, el tigrense apuntó contra Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza: “Espero que se sienten y voten, y no borren con el codo lo que escribieron con la mano. No vuelvan a estafar a nadie ahora, no se sienten en el recinto”.