Brutal video: un custodio frustró un robo en un depósito y mató a uno de los ladrones

Uno de los delincuentes logró escapar. El momento del ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad. IMÁGENES SENSIBLES.

Dos delincuentes intentaron robar el lugar, pero fueron enfrentados por el personal de seguridad.

Un violento intento de robo tuvo lugar en un deposito comercial del barrio porteño de Mataderos . Todo terminó con un delincuente muerto y otro detenido, luego de que el custodio del lugar logró desarmar a uno de los asaltantes y enfrentó a los intrusos.

El episodio tuvo lugar el pasado 5 de enero, aunque en las últimas horas se conoció el registro fílmico de aquel momento. Según se observa en las imágenes, dos ladrones ingresaron al depósito mientras empleados acomodaban pallets junto a un camión estacionado en el lugar.

La cámara de seguridad incluso logró captar lo que se hablaba en ese momento y es así cuando se escucha como uno de los delincuentes baleado le dice entregándose: " Ya fue loco, ya fue" . " Me rompiste la panza, hermano. Ya está", sumó.

Un custodio frustró un robo en Mataderos y mató a un ladrón

Qué se sabe sobre los delincuentes y qué se encontró en el depósito

En medio del forcejeo se escucharon disparos y el delincuente armado logró escapar corriendo con heridas, junto a un tercer sospechoso que lo aguardaba fuera del predio y que ahora se encuentra prófugo. Cabe destacar que el custodio del lugar es un ex oficial de la Policía Bonaerense, algo que lo ayudó en aquel momento.

El segundo ladrón, de 43 años, no pudo escapar, quedó herido dentro del depósito y fue reducido por el custodio hasta la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Fue trasladado al hospital Grierson, donde murió el 8 de enero como consecuencia de las heridas sufridas.

Otro de los delincuentes, de 23 años, quedó internado y detenido en el hospital Grierson, sin riesgo de vida.

delicuente robo deposito

En el lugar, los efectivos de la Comisaría 9B de la Policía de la Ciudad secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada y partes de un arma calibre .45 de los ladrones.

Por otro lado, también incautaron la pistola perteneciente al personal de seguridad. Todo ya está en manos de la Justicia, que inicialmente demoró al custodio involucrado y luego lo liberó al considerar que fue un acto en legítima defensa.

En la causa, caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio en ocasión de robo, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5 a cargo de la fiscal Bernarda Yamile, que ordenó la detención del acusado.

