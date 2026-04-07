La ANSES definió el cronograma de pago de la AUH para abril 2026 , con un nuevo incremento por inflación. Cuánto se cobra y qué día.

Calendario de la AUH en abril 2026: fechas y montos actualizados de la Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) definió el calendario de pago de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) para abril 2026 que, como ocurre todos los meses, tendrá un nuevo incremento por inflación, con el objetivo de no perder poder adquisitivo ante la suba de precios.

Como es habitual, el organismo previsional establece la fecha exacta de cobro de sus prestaciones sociales según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes. En el cuarto mes del año, el cronograma de pagos comienza el 10 de abril y finaliza el 23.

El calendario completo de la AUH para abril 2026

En el cuarto mes del año, la ANSES dispuso el siguiente cronograma para el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH):

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

auh-anses.jpg La AUH de ANSES vuelve a subir: será un 2,9% a partir de abril.

De cuánto es el aumento y cómo queda la AUH en abril 2026

La ANSES dispuso un incremento de la AUH de 2,9% en abril 2026. Esto se debe al mecanismo de actualización mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Para calcular los aumentos de sus prestaciones sociales, el organismo previsional toma el índice de inflación de dos meses atrás. Así, para establecer la suba de abril, se utiliza de referencia el IPC de febrero, que arrojó una suba de 2,9%. Por lo tanto, esta será la cifra del aumento.

De esta manera, la AUH pasará a ser de $136.666, aunque en mano se recibirá $109.332,80 debido a la retención del 20% (en este caso $27.333) que realiza ANSES cada mes y reintegra a fin de año al presentar la Libreta AUH.

Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a $445.003, recibiendo en mano $356.002. Y la Asignación por Embarazo será de $136.666, cobrando el 80% mensual ($109.332,80).

asignacion universal por hijo (3) La fecha de cobro dependerá de la terminación del DNI de cada beneficiario.

Calendario de cobro de las demás prestaciones sociales de ANSES

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo

Asignación por Maternidad