Crimen a sangre fría: un menor asesinó de un disparo en la cabeza a un joven para robarle

La víctima no intentó resistirse pero uno de los delincuentes le disparó y huyó con su cómplice, también menor. El brutal asesinato quedó grabado. IMÁGENES SENSIBLES.

La ciudad tucumana de Alderetes se encuentra conmocionada tras el brutal asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra, un joven de 21 años al que dos adolescentes lo interceptaron para robarle, y terminaron matándolo a sangre fría.

Tal como se puede ver en las registros de las cámaras de seguridad, dos adolescentes en moto lo sorprendieron mientras el joven esperaba para entrar a la casa de un amigo. Allí le robaron una bolsa que traía en sus manos, y a pesar de que el joven no se resistió, le dispararon a sangre fría en la cabeza .

Según fuentes a las que tuvo acceso TN, el hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, minutos antes de las 2:30, en la manzana 1 del barrio Julio Abraham, en el departamento Cruz Alta. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra desde dos ángulos distintos. Estos fueron clave para el avance del caso.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Padilla, donde los médicos hicieron lo posible por mantenerlo con vida, pero lamentablemente murió a las 5:05 de la mañana como consecuencia de la grave herida, según informó el portal El Tucumano.

Los dos menores fueron atrapados

Los delincuentes escaparon del lugar después de cometer el crimen y fueron detenidos horas después. En la audiencia, el auxiliar de fiscal Miguel Fernández dijo que las imágenes obtenidas por las cámaras fueron claves para identificar a los sospechosos. Los acusados son conocidos como Thiaguito, de 17 años y El Chuequito, de 16 años.

En las imágenes se observa a la víctima llegar a la puerta de la casa de un amigo, donde funciona una distribuidora, con una bolsa en la mano. Segundos después llegaron los dos delincuentes en una moto de baja cilindrada; uno de ellos se bajó y le apuntó con un arma.

Rodrigo dejó caer la bolsa y levantó ambas manos; en ningún momento se resistió al robo. El ladrón agarró la bolsa y antes de irse se acercó al joven y le disparó a quemarropa. La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza, a la altura de la región fronto-parietal izquierda. Luego, cayó al suelo y los agresores escaparon de la escena.

Ambos adolescentes fueron acusados de homicidio agravado criminis causa, en carácter de coautores. El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter.

En una audiencia realizada por requerimiento del Ministerio Público Fiscal, se formalizó la investigación y se solicitaron medidas cautelares para los detenidos. El juez interviniente accedió al pedido de la fiscalía y ordenó el alojamiento de los imputados en el Instituto Roca por un plazo de cuatro meses, mientras la causa sigue su curso.

Brutal video: un custodio frustró un robo en un depósito y mató a uno de los ladrones

Un violento intento de robo tuvo lugar en un deposito comercial del barrio porteño de Mataderos. Todo terminó con un delincuente muerto y otro detenido, luego de que el custodio del lugar logró desarmar a uno de los asaltantes y enfrentó a los intrusos.

El episodio tuvo lugar el pasado 5 de enero, aunque en las últimas horas se conoció el registro fílmico de aquel momento. Según se observa en las imágenes, dos ladrones ingresaron al depósito mientras empleados acomodaban pallets junto a un camión estacionado en el lugar.

Un custodio frustró un robo en Mataderos y mató a un ladrón

La cámara de seguridad incluso logró captar lo que se hablaba en ese momento y es así cuando se escucha como uno de los delincuentes baleado le dice entregándose: "Ya fue loco, ya fue". "Me rompiste la panza, hermano. Ya está", sumó.

En medio del forcejeo se escucharon disparos y el delincuente armado logró escapar corriendo con heridas, junto a un tercer sospechoso que lo aguardaba fuera del predio y que ahora se encuentra prófugo. Cabe destacar que el custodio del lugar es un ex oficial de la Policía Bonaerense, algo que lo ayudó en aquel momento.

El segundo ladrón, de 43 años, no pudo escapar, quedó herido dentro del depósito y fue reducido por el custodio hasta la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Fue trasladado al hospital Grierson, donde murió el 8 de enero como consecuencia de las heridas sufridas. Otro de los delincuentes, de 23 años, quedó internado y detenido en el hospital Grierson, sin riesgo de vida.