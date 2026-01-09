Horror: un hombre mató a palazos a su padre y convivió con el cuerpo más de 30 horas

El hombre terminó confesando cómo asesinó a su padre de 64 años. Los escalofriantes hallazgos de la policía en el lugar.

El hermano del asesino fue quien se encontró con la sangrienta escena en la casa familiar.

Un brutal crimen conmocionó a la localidad de General Rodríguez, en provincia de Buenos Aires . Un hombre de 35 años fue acusado de asesinar a palazos a su padre mientras dormía y convivir con el cuerpo durante más de 30 horas en la casa familiar.

El asesinato habría ocurrido entre la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1º de enero, pero recién se descubrió en la mañana del viernes, cuando otro hijo de la víctima llegó a la casa ubicada en Balcarce al 531, pleno centro de la localidad del oeste bonaerense.

Este violento episodio se conoció cuando el hermano del presunto asesino llamó al 911 tras intentar comunicarse con su padre sin éxito . Es así que luego estableció una llamada con Rubén Darío Bellavigna y, en esa conversación, el acusado confesó todo de inmediato: "Maté a papá, estamos en casa" , le dijo.

gral rodriguez asesino padre

Cómo fue el brutal asesinato que conmocionó a General Rodríguez

El hermano del asesino arribó rápidamente a la vivienda y se encontró con una brutal escena del crimen. Vio el cuerpo de su padre tendido en la cama y a su hermano sentado en la cocina, listo para entregarse a las autoridades.

Cuando la policía llegó al lugar, se confirmó el asesinato: la víctima era Luis Darío Bellavigna, un hombre de 64 años y teniente 1° de la Bonaerense, se encontraba en su habitación pero ya no había nada que pudieran hacer para reanimarlo. Los peritos de la Policía Científica hicieron un exhaustivo análisis y determinaron que ese dormitorio era la escena del crimen primaria.

Al lado del cuerpo encontraron el arma homicida, un palo con clavos en los extremos. Fuentes cercanas al caso detallaron a un medio bonaerense que el ataque fue mientras dormía y que un golpe en la cabeza le provocó la muerte.

asesino padre palo con clavos

El asesino convivió con el cuerpo varias horas tras el crimen

El médico forense, preliminarmente, situó la data de muerte entre las últimas horas del miércoles 31 de diciembre y el jueves 1º de enero. Es decir, convivió alrededor de 30 horas con el cadáver de su padre.

Según el relato policial, cuando los efectivos llegaron a la escena, el hombre ya estaba en estado de descomposición. La justicia espera el resultado final de la autopsia.

La Dra. Alejandra Rodríguez, titular de la UFI Nº 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, dispuso que Rubén Darío Bellavigna sea imputado por "homicidio agravado por el vínculo y por alevosía".

gral rodriguez asesino padre (2)

Las fuentes consultadas indicaron que dentro de la vivienda secuestraron una pequeña cantidad de drogas, para consumo personal, y alcohol. El acusado del parricidio, asistido por un defensor oficial, se negó a declarar ante la fiscal. Quedó detenido. La pena en expectativa por el asesinato es de prisión perpetua.

Una familia marcada por la violencia y la muerte

El apellido Bellavigna no es desconocido para la justicia y menos aún para la Dra. Rodríguez. Justamente esta magistrada dispuso la detención de Federico Bellavigna, otro de los hijos de Luis Darío. Este joven, hoy de 32 años, fue detenido a principios de noviembre del 2022 al ser considerado sospechoso del crimen de Andrés Acosta.

Andrés Acosta, de 34 años, fue fusilado de varios disparos de arma de fuego y su cadáver arrojado a los chanchos en una especie de chacra venida a menos del barrio San Carlos de la localidad de Las Malvinas, partido de General Rodríguez. Se habría tratado de ajuste de cuentas entre maleantes.

Rápidamente se detuvo a dos sujetos, mientras un tercero logró huir. Fue individualizado como Federico Bellavigna. El El joven era un cantante conocido en el ambiente de la cumbia 420 cuyo seudónimo es "El Más Ladrón".

Embed - El Mas ladron on Instagram: "Te amo y te amaré asta el último de mis días me doles papa no sabes cuanto me doles!" View this post on Instagram

Hay videos subidos a las distintas plataformas y al menos uno protagonizado con su coterráneo Elián Valenzuela, “L-gante”. Finalmente Bellavigna fue atrapado por la DDI en Salta. Hoy está alojado en la cárcel de Marcos Paz, bajo prisión preventiva, a la espera que se consustancie el juicio por el crimen de Acosta.