¿Cuándo es Semana Santa en 2026? El calendario oficial para este año

La Semana Santa suele representar, para muchos argentinos, una ventana de tiempo en el año para despejarse, pasar unos días en familia o incluso hacer algún viaje. La Semana Santa se inicia con la celebración del Domingo de Ramos , que -según la religión cristiana- marca la Entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. ¿Cómo quedó establecido el calendario de la Semana Santa en 2026 ?

Es oportuno recordar que el Domingo de Pascua -que establece el final de la Semana Santa - se celebra el domingo siguiente a la primera luna llena posterior al 21 de marzo. Como resultado de ello, cada año el día de Pascua tendrá lugar entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

En 2026 , la Semana Santa comienza el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) y concluye el domingo 5 de abril (Domingo de Pascua).

Cabe resaltar que, en 2026, la Semana Santa incluirá un fin de semana extra largo. Claro, porque en el Jueves Santo (2/4) también se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que reviste carácter de feriado inamovible al igual que el Viernes Santo (3/4).

El Domingo de Pascua -la jornada que determina el final de la Semana Santa- es el día en que, según la religión católica, Jesucristo resucitó de entre los muertos tres días después de su crucifixión ordenada por Poncio Pilato. Así, la Pascua –o el Domingo de Pascua- es la fiesta central del cristianismo.

¿Qué representa cada uno de los días de la Semana Santa?

Domingo de Ramos: representa la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Lunes Santo: unción de Jesús en casa de Lázaro. Ese día Jesucristo expulsa a los mercaderes del Templo de Jerusalén.

Martes Santo: Jesús advierte a sus discípulos sobre la traición de Judas.

Miércoles Santo: Judas traiciona a Jesucristo por treinta monedas de plata.

Jueves Santo: día que conmemora La Última Cena y el Arresto de Jesús.

Viernes Santo: Vía Crucis; Crucifixión y Sepultura de Jesús.

Sábado Santo: Soledad de María y Víspera de Pascua.

Domingo de Pascua: La Resurrección de Jesús.

Por otra parte, la tradición de comer huevos de chocolate en el domingo de Pascua -en el cierre de la Semana Santa- está presente en varios países del mundo.

¿Por qué se hizo costumbre a lo largo del tiempo? Es que el huevo de Pascua es, en sí mismo, un sinónimo de fertilidad y renacimiento. En la Edad Media ya se regalaban huevos de gallina a los niños durante las celebraciones. La historia cuenta que, entre los siglos IX y XVIII, la iglesia prohibió comer huevos en la Cuaresma, puesto que los consideraban semejantes a la carne roja. Ya en el siglo XIX, alemanes, italianos y franceses comenzaron a elaborar huevos de chocolate para comer y regalar en el domingo en que se celebra la Resurrección de Jesús.