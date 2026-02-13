¿Cuánto cobra una cuidadora de ancianos por hora en febrero 2026?

De acuerdo al último acuerdo paritario, este es el salario por hora de una cuidadora de ancianos en febrero de 2026 .

El trabajo de las personas cuidadoras es fundamental para el bienestar de miles de personas que necesitan apoyo. Y es que muchas personas mayores o con discapacidad dependen de sus cuidadores para llevar una vida digna, recibiendo no solo ayuda física, sino también compañía y apoyo emocional. De acuerdo al último convenio paritario, quedaron definidos los diferentes salarios por hora de una cuidadora de ancianos en febrero de 2026 .

A través del sitio oficial Argentina.gob.ar, es posible acceder al Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios . Allí se subraya que podremos contactar cuidadores domiciliarios formados de todo el país y se destaca que un cuidador domiciliario es aquella persona que realiza tareas de acompañamiento o apoyo en las actividades de la vida diaria. Dichas tareas son aquellas que, desde el punto de vista funcional de una persona, son necesarias para su supervivencia física y su participación económica y social.

En febrero de 2026 , una cuidadora de ancianos percibe un salario por hora que oscila entre $3.494,25 –hora con retiro- y $3.894,43 –hora sin retiro-.

El salario mensual de una cuidadora de ancianos en febrero 2026

En febrero de 2026, el salario mensual de una cuidadora es de 441.806 pesos –con retiro- y de 490.745 pesos –sin retiro-

Cabe resaltar que, de acuerdo al sitio oficial de la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OSPACP), las cuidadoras se hallan comprendidas en la cuarta categoría del Convenio Colectivo del sector, que incluye la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes y adultos mayores.

Es oportuno destacar que, según el convenio laboral vigente, a las cuidadoras les corresponde un adicional salarial por antigüedad, equivalente a un 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, sobre los salarios mensuales.

Por otra parte, se aplicará sobre los salarios vigentes un adicional por zona desfavorable equivalente al 30% para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que, en los primeros días de noviembre de 2025, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) acordó un aumento salarial para los trabajadores del sector. Así, los salarios de los empleados a cargo del cuidado de personas recibieron un incremento del 1,4 por ciento para el anteúltimo mes del año y de un 1,3 por ciento para diciembre 2025.

Escala Salarial empleada doméstica 2026

En febrero de 2026, los trabajadores que prestan servicios en casas particulares perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.895,56.

Mensual: $485.961,09.

Sin retiro

Hora: $4.254,05.

Mensual: $539.711,97.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.696,15.

Mensual: $452.478,51.

Sin retiro

Hora: $4.039,45.

Mensual: $502.101,03.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.494,25.

Mensual: $441.806,54.

Sin retiro

Hora: $3.894,43.

Mensual: $490.745,56.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora: $3.250,13.

Mensual: $398.722,14.

Sin retiro