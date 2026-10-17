Día de la Lealtad: el peronismo mostró sus diferencias con actos separados

El gobernador bonaerense encabezó un acto en La Matanza, Máximo Kirchner viajó a Chaco y La Cámpora convocó una movilización hacia el domicilio de Cristina Kirchner.

El Día de la Lealtad Peronista volvió a exponer las diferencias que atraviesa el partido . Este sábado 17 de octubre, el espacio conmemoró los 81 años de la movilización obrera con actividades separadas, en medio de la disputa por el liderazgo del movimiento y las definiciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó un acto en La Matanza, mientras que sectores vinculados a La Cámpora convocaron a movilizarse hacia el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución. Por su parte, el diputado nacional Máximo Kirchner viajó a Chaco para participar de una actividad junto al exgobernador Jorge Capitanich.

Durante el acto realizado en el polideportivo Juan Domingo Perón, en González Catán, Kicillof defendió a la expresidenta, cuestionó al gobierno de Javier Milei y convocó al peronismo a construir una alternativa electoral para el próximo año.

“Está injustamente presa por defender nuestras banderas”, sostuvo el mandatario bonaerense al referirse a Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

Kicillof también planteó la necesidad de reorganizar el espacio político y ampliar su convocatoria a otros sectores, incluidos quienes acompañaron al actual Gobierno en las urnas y hoy se sienten defraudados. En ese sentido, sostuvo que la oposición no alcanza por sí sola para resolver los problemas del país y llamó a construir una propuesta con alcance nacional.

“Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país. Cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora”, expresó ante los asistentes, en un mensaje que reforzó sus aspiraciones de cara a 2027.

El gobernador bonaerense también cuestionó la política económica de Milei y defendió la justicia social, la soberanía política y el trabajo. Durante el encuentro, dirigentes como la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, llamaron a fortalecer la unidad del peronismo.

La movilización de la Cámpora

En paralelo, sectores vinculados a La Cámpora organizaron una movilización hacia el departamento de Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

La convocatoria se inscribió en el respaldo político a la expresidenta, cuya situación judicial ocupa un lugar central en las diferencias internas del justicialismo.

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Sin embargo, Máximo Kirchner, dirigente de La Cámpora, no participará de la movilización y eligió viajar a Resistencia, Chaco, para compartir la conmemoración con el senador nacional Jorge Capitanich. El acto se realizó en el club Juventud, donde el diputado fue el principal orador.

Máximo alentó una candidatura de Cristina para 2027

Durante su discurso, el dirigente reclamó la libertad de su madre y cuestionó la gestión del presidente Javier Milei, al señalar que sus promesas no se tradujeron en mejoras para las familias argentinas.

En uno de los momentos del encuentro, preguntó a los militantes quién debía ser el candidato del peronismo en 2027. La respuesta fue un cántico a favor de Cristina Kirchner, en una nueva muestra del respaldo de ese sector a una eventual postulación de la expresidenta.

Máximo también planteó que el peronismo debe presentar propuestas concretas para recuperar el poder adquisitivo, fortalecer la educación pública y garantizar el funcionamiento de los hospitales. En ese sentido, advirtió sobre el endeudamiento de las familias y las provincias, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de los salarios.

“Hay que romper la inercia conformista de los dirigentes y representar la esperanza de la gente que no puede más”, sostuvo. Además, llamó a construir una unidad política que no se limite a reunir dirigentes, sino que permita ofrecer respuestas a los problemas económicos y sociales.

Por su parte, Capitanich defendió a Cristina Kirchner, a quien definió como una figura central de la transformación política, económica y social de Chaco. El exgobernador también reclamó su libertad y convocó a reconstruir la unidad del peronismo con vistas a recuperar la victoria electoral.

El PJ comparó la situación de Cristina con la de Perón

La disputa política también quedó reflejada en un comunicado del Partido Justicialista por el 17 de octubre. En el documento, el partido vinculó la situación judicial de Cristina Kirchner con la proscripción que sufrió Perón y convocó a la militancia a trabajar por la libertad de la expresidenta.

El texto recordó la movilización del 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores se concentraron en Plaza de Mayo para reclamar la liberación del entonces coronel. A partir de ese episodio, el PJ planteó un paralelismo con el presente y sostuvo que la historia vuelve a interpelar al movimiento.

Ayer por Perón, hoy por Cristina.

Volvamos a dar vuelta la historia. pic.twitter.com/FIRbRj1zmc — Partido Justicialista (@p_justicialista) October 17, 2026

Además, cuestionó la condena contra Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El comunicado consideró que esas medidas buscan impedir que la exmandataria vuelva a competir electoralmente y afirmó: “No se trata de justicia: se trata de proscripción”.

A partir de esa postura, el partido llamó a sus militantes, organizaciones, trabajadores y sectores democráticos a impulsar acciones políticas para reclamar su libertad.

Así, la conmemoración del Día de la Lealtad estuvo atravesada por los cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei y el respaldo a Cristina Kirchner, pero también dejó expuestas las diferencias entre los principales sectores del peronismo. Con la mirada puesta en 2027, los actos separados reflejaron las dificultades del espacio para definir una estrategia común y ordenar su liderazgo.