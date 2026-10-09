Confirmaron el decomiso de bienes de Máximo y Florencia Kirchner: qué propiedades están alcanzadas

Cristina Kirchner junto a sus hijos, Florencia y Máximo, en una imagen de archivo (Foto: AP)

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por unanimidad los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner para suspender el decomiso de propiedades a su nombre en la causa Vialidad. La decisión permite que continúe el trámite de ejecución patrimonial, aunque el inicio de los remates todavía depende de lo que resuelva la Corte Suprema.

El fallo fue firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV. La medida forma parte del procedimiento para recuperar cerca de $685.000 millones, el monto actualizado que los condenados deben devolver al Estado por los hechos juzgados en el expediente.

Los hijos de Cristina Fernández de Kirchner cuestionaron que la ejecución alcance su patrimonio porque ninguno está condenado en Vialidad. Entre las propiedades involucradas hay casas, departamentos, terrenos y hoteles.

Una parte importante de esos activos les fue cedida por la expresidenta como adelanto de herencia.

Por qué rechazaron el pedido de Máximo y Florencia Kirchner

Las defensas impugnaron una resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre de 2026, que había desestimado sus planteos contra la ejecución dispuesta el 26 de agosto. Buscaban detener el procedimiento hasta que la Corte resolviera una queja vinculada con el decomiso.

Los jueces de Casación Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky (Foto: Nicolás Suárez)

Casación consideró que la decisión apelada no podía ser revisada por esa vía: no era una sentencia definitiva, tampoco resultaba equiparable a ella ni impedía que el proceso siguiera. Además, señaló que los recurrentes no acreditaron un perjuicio actual que resultara imposible de reparar después o cuya reparación llegara demasiado tarde.

La Sala IV explicó que las cuestiones planteadas todavía podían tratarse en la etapa procesal correspondiente, porque su análisis había sido postergado. Con ese fundamento declaró inadmisibles las presentaciones. El rechazo también alcanzó el recurso de Sebastián Sánchez, director titular de Hotesur SA y Los Sauces SA.

Qué propiedades están alcanzadas

Entre los inmuebles identificados aparece el complejo Los Sauces, en El Calafate. El hotel está emplazado sobre tres terrenos: uno pertenece a la sociedad Los Sauces SA y allí está la Casona; los otros dos integran un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.

En esa ciudad también figuran terrenos adquiridos en 2007 y 2008, incluidos lotes de gran superficie. Uno de ellos tiene 87.046 metros cuadrados. Otro predio, de 16.189 metros cuadrados y comprado en 2008, es el lugar donde después se construyó el hotel Las Dunas.

El listado incluye departamentos en Río Gallegos. Sobre la calle Mitre se encuentra un complejo de once unidades adquirido por Néstor Kirchner en abril de 2007 mediante un fideicomiso. Y aparecen otras diez unidades en esa misma calle y propiedades sobre 25 de Mayo y la avenida Presidente Néstor Kirchner.

Los remates y la decisión pendiente de la Corte

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron el remate virtual de 111 inmuebles comprendidos en la causa. Ese conjunto abarca propiedades de los Kirchner, de Lázaro Báez y de empresas vinculadas con el empresario. La recuperación patrimonial busca cubrir el monto establecido por la Justicia.

Las defensas tienen pendientes recursos de queja ante la Corte Suprema desde fines de mayo. Por eso, el rechazo de Casación permite avanzar con el procedimiento, en tanto la puesta en marcha de las subastas sigue sujeta a la decisión del máximo tribunal sobre esos planteos.

La causa Vialidad juzgó las irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta. La sentencia también dispuso el decomiso, cuya ejecución dio origen a esta disputa sobre las propiedades.