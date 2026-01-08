Dramático rescate de una pareja atrapada en su auto a punto de hundirse por un temporal

Por el temporal de lluvia que afectó a la provincia cayeron más de 90 mm en tan sólo una hora. Las impactantes imágenes.

El episodio tuvo lugar luego de que se inundara la zona y la corriente tape el vehículo en el que circulaban.

Un impactante temporal de lluvia tuvo lugar en la provincia de Salta , a raíz de una fuerte tormenta en la que cayeron más de 90 mm de lluvia en tan sólo una hora. Cientos de barrios anegados, interrupción de tránsito y familias aisladas son algunos de los escenarios que se vieron este miércoles por la tarde.

En este sentido, se conoció un video en el que se puede ver a un a pareja que quedó atrapada en su vehículo y los rescataron minutos antes de que el auto se hunda completamente. El episodio tuvo lugar sobre la ruta nacional 68, en la localidad de La Merced, luego de que se inundara la zona y la corriente tape el vehículo en el que circulaban.

Allí, varios autos se vieron sorprendidos por el agua que avanzó rápidamente tras la crecida de un canal producto de las intensas lluvias y el temporal que afectó al Valle de Lerma. El momento cargado de drama quedó registrado por la cámara de un lugareño y en el video se puede sentir la desesperación de los protagonistas y también de los testigos.

El dramático rescate de una pareja atrapada por la inundación en Salta

Según revelaron medios locales, la pareja volvía de un viaje desde Cafayate, cuando se salieron de la ruta a raíz del temporal y cayeron a un canal totalmente anegado. Fue en ese momento que desconocidos se acercaron a auxiliar a las víctimas con sogas improvisadas. "¡Agarrate fuerte!", le gritaban los hombres a la mujer, la primera en salir del rodado inundado, del que solo se veía la parte trasera, con ayuda de su pareja.

Minutos después, los rescatistas arrojaron otra cuerda al hombre, que permanecía sobre una parte del auto aún visible. En una escena de extrema tensión, se lanzó al agua, logró sujetarse y fue arrastrado hasta un lugar seguro. Poco después de completarse el rescate, el vehículo quedó totalmente sumergido por la crecida.

rescate inundaciones salta (1)

Afortunadamente no se registraron víctimas fatales debido a la rápida intervención de los vecinos, pero el episodio volvió a exponer el peligro de las crecidas repentinas y el impacto de los temporales en las rutas del Valle de Lerma, donde en los últimos días se repitieron cortes, desbordes e inundaciones.

Lo que dejó el devastador temporal en Salta

Un violento temporal de lluvia azotó este miércoles a la provincia de Salta y dejó un saldo de inundaciones, familias evacuadas, rutas cortadas y un dramático operativo de rescate que mantuvo en vilo a los vecinos del Valle de Lerma.

Las imágenes que circularon por redes sociales muestran calles transformadas en verdaderos ríos, vehículos arrastrados por la corriente, árboles y postes de luz caídos, además de viviendas anegadas en varios barrios de la zona. En muchos hogares el agua ingresó con fuerza, causando pérdidas materiales importantes, especialmente en sectores bajos donde las viviendas presentan mayores niveles de vulnerabilidad.

rescate inundaciones salta (2)

La tormenta también afectó de manera severa el acceso y la circulación en la ruta nacional 68, la principal vía de comunicación entre Salta y el resto de las localidades.

Además, rutas provinciales como la 21, 23, 26, 36, 86 y 88 sufrieron interrupciones por la gran cantidad de agua acumulada sobre la calzada. Uno de los tramos que más impactó, fue la crecida del arroyo San Vicente que arrastró restos de árboles y cortó el paso cerca de Coronel Moldes, a unos 20 kilómetros de La Viña.