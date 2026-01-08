Alerta naranja por fuerte temporal: tormentas, hasta 100 mm de lluvia y vientos de 90 km/h

El SMN advirtió abundante caída de agua en cortos períodos, granizo y una intensa actividad eléctrica.

Rigen dos alertas de nivel amarillo y naranja en más de la mitad del país.

Por estas horas se anticipa un fuerte temporal que afectará a más de la mitad del país, con la presencia de fuertes fenómenos climáticos que podrían generar complicaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de a lertas de nivel amarilla y naranja por fuertes tormentas, lluvias y viento en 13 provincias para este jueves 8 de enero.

Según el organismo, los fenómenos previstos incluyen abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que en algunos casos podrían superar los 90 km/h .

A qué zonas afectará la alerta naranja

El SMN emitió una alerta naranja por fuertes tormentas fuertes o severas, con riesgo de anegamientos y daños materiales. En estas áreas se esperan acumulados de entre 50 y 100 mm, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, además de intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Las tormentas afectarán a las siguientes provincias:

La Rioja (mañana y tarde)

San Juan (mañana)

Mendoza (mañana)

San Luis (mañana y tarde)

Córdoba (tarde)

Santa Fe (tarde)

Entre Ríos (noche)

VIENTO Y LLUVIA Una de las alertas emitidas por el SMN alcanza nivel amarillo en varias provincias.

Qué provincias estarán afectadas por la alerta amarilla

En estas provincias se prevén acumulados de lluvia de entre 20 y 70 mm, con posibilidad de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h. En zonas de alta cordillera, las precipitaciones podrían darse en forma de granizo o nieve.

Se esperan tormentas localmente fuertes, con valores de precipitación significativos:

Jujuy (noche)

Salta (noche)

Tucumán (noche)

Catamarca (tarde y noche)

Santiago del Estero (mañana, tarde y noche)

La Rioja (tarde y noche)

San Juan (mañana y tarde)

Mendoza (mañana y tarde)

San Luis (tarde)

Córdoba (mañana, tarde y noche)

Santa Fe (noche)

Corrientes (noche)

mapa_alertas (33)

En este contexto, el organismo emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio apilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves en Neuquén

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan una jornada variada en la provincia de Neuquén, con temperaturas altas en el norte y el Alto Valle, viento persistente y presencia de inestabilidad localizada, especialmente hacia la tarde.

El jueves se presenta con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado durante gran parte del día. La temperatura máxima en Neuquén capital y toda la región Confluencia rondará los 34°C a 36°C, con sensación térmica elevada por la humedad. En tanto, las ráfagas de viento del sector noreste podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Según el SMN, no se descartan probables chaparrones aislados hacia la tarde-noche, aunque la probabilidad de lluvias es baja (10–30%). La brisa persistirá durante el día, reduciendo levemente la sensación de calor, pero las condiciones de ambiente cálido se mantendrán.

En el norte de la provincia, la jornada será calurosa y seca, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 37°C a 38°C. Hacia la tarde avanzarían nubes altas, pero las probabilidades de precipitaciones son bajas.

La zona centro tendrá una jornada con marcas térmicas moderadas, pero con mayor presencia de nubosidad y posibilidad de aguaceros aislados por la tarde en sectores serranos y más elevados. Las máximas se ubicarán entre 28°C y 30°C, con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento cambiante a partir de las últimas horas de la tarde.