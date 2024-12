El consumidor argentino paga por la manzana la mitad que el brasileño

"Esto es un claro reflejo de lo que pasa con nuestro mercado interno. No hay consumo y para vender tenemos que bajar los precios , los que en muchos casos no nos dejan margen de rentabilidad", confió un ejecutivo de una exportadora regional al ser consultado por este informe.

CRA Analisis-internacional.-Precios-alimentos-1_page-0003.jpg

- ¿Por qué no aumentan las exportaciones a Brasil si allí hay mejores precios?, preguntó +P.

- "Nosotros seguimos exportando, pero no todos pueden hacerlo. Hay muy poca manzana de calidad y Brasil hoy no compra fruta que no tenga calidad. Tienen oferta de Chile, Europa y Estados Unidos; hoy es un mercado muy competitivo", remarcó el empresario regional.

El estudio seleccionó 18 productos alimenticios. Se relevaron los precios para esos productos en sitios web de supermercados con venta online de Argentina y Brasil. Se relevaron precios en 3 supermercados de alto nivel de ventas para cada uno de los países. Las muestras tomadas se midieron a valor de tipo de cambio importador (oficial + 7,5% de impuesto PAIS).

Los resultados inferidos en el estudio de CONINAGRO señalan que Argentina y Brasil presentan una situación de paridad en cuanto a productos. 10 de 18 productos son más baratos en Argentina y 8 de 18 son más caros respecto a Brasil.

Los productos de mayor riesgo por diferencial de precios con Brasil son: poroto negro, yerba mate, arroz, carre de cerdo, aceite de oliva y leche. Mientras que presentan riesgo medio: pollo y bife de cuadril.

CRA Analisis-internacional.-Precios-alimentos-1_page-0005.jpg

El estudio remarca en otra parte de sus páginas que en marzo se hizo el mismo relevamiento, se presuponía que la competitividad de Argentina empeoraría por la inflación local y la devaluación del real en Brasil.

Sin embargo, en los relevamientos de julio y octubre, algunas bajas nominales de precios en Argentina, junto con aumentos en Brasil, contrarrestaron el efecto de la apreciación cambiaria local. La recesión y la caída del consumo también han influido a contener precios en Argentina.

Fuente: CONINAGRO con el aporte de la Redacción de +P.