El estremecedor relato de la chica que denunció por abuso a jugadoras de hockey: "Eran 10 adultas"

En una entrevista televisiva, la víctima relató lo ocurrido en el Club Alemán de Mendoza. Los detalles de la grave denuncia que realizó.

La joven que denunció a las jugadoras de hockey de Mendoza por abuso contó cómo fueron los hechos.

En medio de la investigación por presunto abuso sexual que sacude al hockey mendocino, la joven denunciante rompió el silencio y brindó un testimonio clave en el que aportó nuevos detalles sobre lo ocurrido en el vestuario del Club Alemán de Mendoza.

En una entrevista con Telenoche, la joven aseguró que no hubo consentimiento y describió la situación como confusa y angustiante, en un caso que avanza en la Justicia y genera fuerte repercusión.

“Nunca me imaginé esto. Iba con la idea de que me iban a teñir el pelo solamente. Fue todo completamente por sorpresa, no fue consentido ”, relató la denunciante.

En ese sentido, aclaró que eran cinco chicas y recordó: “No era la única. Estaba en estado de shock. No me salía decir que me quería ir. Tenía 16 años y estaba rodeada de 10 adultas a las cuales yo siempre admiré. Se estaban riendo, se burlaban y yo no entendía lo que estaba pasando".

La grave denuncia hacia las jugadoras de hockey

De acuerdo al relato de la denunciante, las jugadoras de Primera División las hicieron desnudarse —a ella y a las otras debutantes— para llevar adelante el “bautismo” al Plantel Superior. Pero nada fue como esperaba: “Nos hicieron sacar el top y nos pusimos unos papeles para taparnos los pezones. Principalmente eran tocamientos por todo el cuerpo, con diferentes mezclas”.

Habló la joven que denunció a las jugadoras de hockey de Mendoza por abuso

“Me hicieron decir ‘gol’ y me metieron una salchicha en la boca a la fuerza y también en la bombacha”, precisó.

La joven contó que estaban con los ojos vendados y recién cuando se los destaparon notó que había varios celulares grabando la escena: “Cuando me saqué la venda me di cuenta, les pedí que dejaran de hacerlo. Me contestaron que, al ser solo mujeres, que me deje de joder. A mí se me veía todo”.

“En el baño estaban solo las jugadoras de Primera y las otras cinco chicas que vivieron lo mismo que yo. Estábamos encerradas”, completó.

El testimonio de la madre de la víctima

La madre de la joven contó cómo vivió el hecho: “Fuimos a retirarlas después de la concentración y salió muy angustiada. Me imaginé que podía ser algo del partido, pero en el auto nos contó que le habían pedido un pacto de silencio y le pedimos que nos contara”.

Una vez que María detalló lo que había pasado, hablaron con el entrenador y las autoridades del club: “Les dijimos que era un delito, que no podían tocar las partes íntimas ni utilizar elementos de ningún tipo. Pero como no hicieron nada, avanzamos con la denuncia. Fue un golpe fuerte porque es el lugar en donde se crio, no nos imaginamos nunca que en un deporte donde hay disciplina y valores podía pasar algo así”.

Club Aleman Hockey El abuso denunciado por la jugadora de hockey ocurrió en el Club Alemán de Mendoza.

“La fiscal no tomó en serio este caso y lo archivó. Ahí hicimos una audiencia con el juez de Garantías, que apartó a la fiscal y por eso pasamos a otros fiscales”, indicó la mamá de María.

A partir de ese violento episodio, la víctima dejó el deporte: “Yo en 2023 me tuve que ir del club, me querían subir al mismo colectivo con las abusadoras y que pase seis horas en un micro con ellas. No nos dejaban que nos llevaran nuestros papás y llegué a mi limite. Estuve seis meses en otro club, pero por la presión y la angustia que sentía dejé de jugar".