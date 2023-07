El sorpresivo cambio de Javier Milei: "rompió" con Bullrich

Según trascendió, el enojo de Milei tiene que ver con las acusaciones por la venta de candidaturas en LLA y por el supuesto escrache sufrido en la semana, durante el aniversario del atentado a la AMIA.

Sobre la venta de candidaturas, el líder del liberalismo aseguró que "nadie pudo demostrar nada" y que "las acusaciones son falsas", en referencia a la versión denunciada por varios ex candidatos de LLA y apuntalada en redes sociales por el abogado Carlos Maslatón. Vale recordar que este tema fue incluso a la Justicia.

También le molestó el supuesto incidente ocurrido en el acto de la AMIA con familiares de las víctimas. "Dijeron que me tuve que ir antes del acto y es mentira. Dijeron que me tiraron huevos y me escupieron. De esta operación responsabilizó a Guillermo Yanco (marido de Patricia Bullrich) y a Martin Yezza (intendente de Pinamar). Hicieron toda una construcción de lo que no era cierto", denunció.

Por último, no perdió el tiempo y criticó también al jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, a quien calificó como "siniestro" y lo acusó de ser "peor que las plagas de Egipto". "Alguien que traicionó a su amigo y a su jefe político (Mauricio Macri) es alguien capaz de traicionar al pueblo", apuntó el diputado.

El cambio: ahora va contra Massa

Al observar que en JxC parecen dinamitar su capital político a base de cruces, y ver que en la vereda opuesta la figura de Sergio Massa crece cada vez más rápido, el cambio de estrategia de Milei parece ser un manotazo de ahogado para no regalar más crédito de cara a las PASO.

Es así que LLA muestra su primer cambio grande de estrategia a menos de un mes de las elecciones, y buscará polarizar más al electorado con Unión por la Patria como enemigo principal. Y en este contexto, Milei aprovechó para tantear el terreno en busca de una respuesta.

En las últimas horas, Milei compartió una publicación desafiando a Sergio Massa a un debate cara a cara. “¿Se anima? Declarar en la tele frente a un periodista militante es fácil. Elija la hora, el lugar, el moderador y llénelo de militantes. Yo voy a explicarle por qué su modelo viene destruyendo el país hace 100 años mientras ustedes los políticos se benefician. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Espero respuesta”, escribió el líder.

La respuesta llegó por el lado del director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini, cuñado de Massa, quien marcó que el ministro de Economía tiene "conocimiento, agallas, voluntad política y horas culo en silla".

"Ay Javier. Ojalá te lo presten. A Sergio Massa le sobra conocimiento, agallas, horas culo en silla, y sobre todo, voluntad política", apuntó Galmarini contra Milei en Twitter. Además, ante un eventual balotaje de las dos principales fuerzas, Galmarini chicaneó a Milei: "Lo que no tengo claro es que te den los votos para llegar a la segunda vuelta".