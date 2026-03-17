En VIVO: Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la causa Cuadernos

Este martes por la mañana, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejará la prisión domiciliaria por unas horas para declarar en Comodoro Py en el marco de la "Causa Cuadernos", que investiga hechos de corrupción durante su gobierno.
La ex presidenta ya se encuentra en Tribunales
En minutos, CFK declarará ante los jueces al igual que el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, otro de los implicados en la causa y que se encuentra en el banquillo de acusados.
Dejá tu comentario