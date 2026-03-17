En VIVO: Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la causa Cuadernos

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Qué se sabe sobre la Causa de los Cuadernos y el rol de la ex presidenta

El juicio por la causa Cuadernos es uno de los expedientes judiciales más extensos vinculados con presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

La investigación se originó en 2018 a partir de los cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno, en los que se registraban supuestos traslados de dinero vinculados con empresarios contratistas del Estado.

cristina causa cuadernos (2)

A partir de esos documentos se abrió una investigación judicial que derivó en múltiples procesamientos de exfuncionarios y empresarios. En el juicio oral se analiza la existencia de un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos asociado a contratos de obra pública y otros negocios con el Estado.