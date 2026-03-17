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en vivo CORRUPCIÓN LA MAÑANA | NEUQUEN - 17 de marzo de 2026 - 08:29

En VIVO: Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la causa Cuadernos

La expresidenta dejará la prisión domiciliaria para ir a Tribunales, mientras tanto militantes realizaron una vigilia afuera de su casa.

En la causa se encuentra procesada como la presunta jefa de asociación ilícita y coautora del delito de cohecho pasivo.

En la causa se encuentra procesada como la presunta jefa de asociación ilícita y coautora del delito de cohecho pasivo.

EN VIVO

Este martes por la mañana, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejará la prisión domiciliaria por unas horas para declarar en Comodoro Py en el marco de la "Causa Cuadernos", que investiga hechos de corrupción durante su gobierno.

Las declaraciones se realizarán de forma presencial a las 9 de la mañana en la sala de audiencias Auditorium -conocida como AMIA- ubicada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.

En la causa se encuentra procesada como la presunta jefa de asociación ilícita y coautora del delito de cohecho pasivo. En este contexto, CFK se presentará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, debido a que se estableció la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio. Las penas por los delitos que se le imputan superan ampliamente los 10 años de cárcel.

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La ex presidenta ya se encuentra en Tribunales

En minutos, CFK declarará ante los jueces al igual que el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, otro de los implicados en la causa y que se encuentra en el banquillo de acusados.

cristina comodoro py (2)
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Cristina partió rumbo a Comodoro Py

Trasladan a Cristina Kirchner a Comodoro Py para que declare en el juicio por la causa Cuadernos de las Coimas. La custodia de la expresidenta la lleva desde su casa en Constitución a los tribunales federales de Retiro.

A las 8.40, la ex mandataria cruzó el umbral de la puerta y saludó brevemente a la militancia y a sus seguidores, para luego subirse al auto que la lleva rumbo a los tribunales.

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Qué se sabe sobre la Causa de los Cuadernos y el rol de la ex presidenta

El juicio por la causa Cuadernos es uno de los expedientes judiciales más extensos vinculados con presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

La investigación se originó en 2018 a partir de los cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno, en los que se registraban supuestos traslados de dinero vinculados con empresarios contratistas del Estado.

cristina causa cuadernos (2)

A partir de esos documentos se abrió una investigación judicial que derivó en múltiples procesamientos de exfuncionarios y empresarios. En el juicio oral se analiza la existencia de un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos asociado a contratos de obra pública y otros negocios con el Estado.

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Militantes realizaron una vigilia en el departamento de Cristina Kirchner

La militancia kircheneista realizó una vigilia en San José 1111, para acompañar la salida de su departamento hasta Tribunales.

Hay presencia de banderas, pasacalles y pintadas callejeras, a la espera de la salida de la exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria en este domicilio, con tobillera electrónica, por la condena por la causa Vialidad.

La avenida San Juan, entre Salta y San José, se observa con leyendas de apoyo a la exmandataria exhibidas en pasacalles. “Los pibes siempre vamos a estar”, “Siempre con vos”, “Milei corrupto, queremos a Cristina”, “Te vamos a liberar” y “Jueces corruptos”, son algunos de ellos.

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Previo a su declaración, Cristina criticó a la Justicia: "El show debe continuar"

A través de su cuenta de X, CFK cuestionó que la hayan citado de forma presencial en Comodoro Py. También cruzó a Javier Milei por su programa económico.

En un extenso mensaje, sostuvo que la medida responde a una búsqueda de impacto mediático. "Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla", escribió.

"El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'", escribió.

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