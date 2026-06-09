Encontraron muerto a un íntimo amigo y socio de Martín Menem: estaba sobre una cama y semidesnudo

El hombre era un reconocido empresario que trabajó junto al presidente de la Cámara de Diputados. Cuál es la principal sospecha.

En las últimas horas se conoció que un amigo de Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados, fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Almagro. El hombre era gerente de GenTech Argentina, empresa que creó junto al funcionario.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron a La Nación que el hombre no respondía llamados desde hace varios días , lo que generó preocupación entre sus allegados. Según revelaron, se trata de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un ciudadano venezolano de 46 años.

Menem fue uno de los primeros en conocer la noticia y se acercó rápidamente al lugar. Cuando llegó, ya se encontraban en la vivienda personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de la Policía de la Ciudad, quienes confirmaron el fallecimiento.

La Justicia investiga por estas horas las circunstancias del fallecimiento, pero una de las hipótesis apunta a que pudo haber sido víctima de una viuda negra.

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A través de X, el presidente de la Cámara Baja expresó que "la muerte de Daniel es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2064327702631403939?s=20&partner=&hide_thread=false La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme… — Martin Menem (@MenemMartin) June 9, 2026

"Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa", subrayó.

"Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos", concluyó su posteo.

Las dudas alrededor de la muerte del empresario

Allegados al libertario, indicaron que Menem había visto por última vez a Osorio el viernes por la noche en una cena. El sábado intentó comunicarse con él sin éxito y, ante la falta de respuesta también durante la mañana del domingo, pidió a otro integrante de Gentech -que contaba con una copia de la llave del departamento- que se acercara al lugar.

El hombre, que se desempeña como gerente de Finanzas de la firma, ingresó a la vivienda y encontró a Osorio sin vida sobre su cama. Inmediatamente dio aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), a la Policía de la Ciudad y al propio Menem.

La causa avanzó sobre una serie de medidas destinadas a reconstruir las últimas horas de vida del empresario. Entre ellas figuran el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, el relevamiento de movimientos, el estudio de dispositivos electrónicos y la reconstrucción de las personas que pudieron haber tenido contacto con Osorio Peñaloza durante las horas previas a su fallecimiento.

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En este sentido, una de las hipótesis que comenzó a circular es la de que haya sido víctima de una "viuda negra".

La modalidad delictiva consiste, por lo general, en que una persona establece contacto con la víctima, logra ingresar a su vivienda y utiliza distintas sustancias para reducir su capacidad de reacción antes de concretar un robo u otro delito.

Por el momento, los investigadores evitaron dar por acreditada esa hipótesis y sostuvieron que todavía es prematuro extraer conclusiones definitivas.