¿Es obligatorio recibir cajas navideñas? Qué dice la legislación argentina

Para estas fiestas, los trabajadores comienzan a recibir una caja con diversos productos dulces para los festejos. La duda de muchos es si es obligatoria o no.

Ante esta costumbre que adquirió nuestro país, muchos trabajadores comienzan a preguntarse si es obligatoria su entrega o no.

Por estas días previos a Navidad, comienzan a circular a la hora de salida del trabajo, cientos de personas con una particular caja que cuenta con el slogan "Felices Fiestas". Se trata de cajas navideñas que algunas empresas entregan a sus empleados por los festejos de Navidad y Año Nuevo. ¿Es obligación entregarlas?

La caja navideña suele contener productos tradicionales como turrones, budines, pan dulce, vinos y alguna bebidas para el brindis, ícono infaltable de las fiestas de fin de año en el país.

Aunque hoy su distribución está asociada con empresas y sindicatos , su origen se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando la inmigración europea traía consigo tradiciones navideñas que pronto se adaptaron al territorio argentino.

¿Es obligación de las empresas entregar una caja navideña?

CAJA NAVIDEÑA 2.jpg 1.7 millones de cajas navideñas obsequiará la Anses.

Según el sitio web del Gobierno Nacional, "ninguna ley vigente en la Argentina dispone la obligatoriedad de que las compañías entreguen la tradicional caja navideña".

En los últimos años, algunas empresas optaron por cambiar las cajas navideñas por vouchers para que sus empleados puedan disfrutar en diferentes locales. No solo es un atributo laboral, sino que además algunas familias argentina siguen la tradición de regalar las mismas a familiares o amigos, como un gesto de cariño.

¿En qué lugar es obligatorio recibir una caja navideña?

Aunque en nuestro país se trata de un gesto voluntario, un obsequio que depende de cada empleador como una forma de agradecer y reconocer el trabajo durante todo el año, sólo hay un país en el que su entrega es obligatoria.

En España, por ejemplo, la Justicia laboral determinó que, cuando una empresa entrega la “cesta de Navidad” de manera regular y continuada durante varios años, se convierte en un derecho adquirido.

caja navideña havanna.jfif

En estos casos en particular, las empresas no pueden suspender su entrega de forma unilateral por razones económicas sin negociar previamente con los empleados o sus representantes. Si lo acuerdan, la entrega puede reemplazarse por otro tipo de compensación, como un plus salarial.

Fin de año y aguinaldo: ¿Hasta qué fecha se puede pagar según la ley?

La normativa vigente fija un límite para el depósito de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario en 2025, que alcanza tanto a empleados en relación de dependencia, como así también a beneficiarios de prestaciones de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Con el cierre del 2025 a la vista, muchos empiezan a hacer cuentas con el aguinaldo en mente. ¿Cómo se calcula y cuándo llega?. El Sueldo Anual Complementario (SAC), se liquida en dos cuotas cada año, una en junio y otra en diciembre. Cada cuota equivale al 50% del salario más alto recibido en el semestre correspondiente. Es decir, para la de diciembre se toma como referencia el mejor salario mensual que obtuviste entre julio y diciembre.

BILLETES.jpg El aguinaldo de diciembre llega unos días antes de las Fiestas de Fin de Año.

Si alguien comenzó a trabajar en medio del semestre, o no completó los seis meses, el monto se calcula de forma proporcional al tiempo trabajado. En ciertos convenios, como el de comercio, además se consideran los adicionales remunerativos como antigüedad, presentismo, sumas fijas, siempre que sean remunerativos, al momento de calcular la base.