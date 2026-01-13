Ganancias y Monotributo: ¿Cuál es el nuevo piso salarial y cómo quedaron las escalas?

Con el IPC de diciembre ya se conocen los nuevos mínimos de Ganancias y las escalas actualizadas del Monotributo que regirán desde enero y febrero.

Las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo comenzarán a regir desde enero y febrero.

La difusión del índice de inflación de diciembre permitió calcular con precisión las nuevas escalas del Monotributo y el piso de ingresos a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias .

Los ajustes , que comenzarán a aplicarse desde enero y febrero , redefinen los límites de facturación, las cuotas mensuales y los montos alcanzados por el tributo, con impacto directo en trabajadores en relación de dependencia, autónomos y pequeños contribuyentes.

En el caso del monotributo se aplicará un aumento del 14,2% en todas las escalas. De esa manera, la categoría “A” pasará de un ingreso bruto anual de $8.992.597,87 a $10.273.463,76, según informó el contador Sebastián Domínguez.

monotributo-afip.jpeg

De igual manera, la “B” saltará de $13.175.201,52 a $15.051.818,99 y así sucesivamente. La escala “K”, la más alta considerada en el Monotributo, superará la barrera de los $100 millones de ingreso anual, pasando de $94.805.682,90 a $108.309.385,33.

Otro punto a tener en cuenta en la nueva tabla, es que, así como subieron las escalas de ingresos, aumentaron también los impuestos. En la escala “A”, por ejemplo, el impuesto integrado pasó de $4.182,60 a $4.778,35. Los aportes al SIPA escalaron de $13.663,17 a $15.609,29 y los aportes a la obra social se incrementaron de $19.239,97 a $21.980,43.

El nuevo piso de Ganancias

En cuanto al impuesto a las Ganancias, el contador explicó que, entre enero y junio de 2026, un trabajador soltero en relación de dependencia tendrá como piso una remuneración bruta de $2.998.725, lo que equivale a un neto de $2.488.942. Si tiene un hijo, el neto de base asciende a $2.692.757 y con dos hijos llega a $2.896.573. En cambio, si está casado y tiene dos hijos, pagará Ganancias a partir de un neto de $3.300.726.

Impuesto a la Ganancias 2024 cómo queda 1200x678.png Se modificó el piso del Impuesto a la Ganancias 2024: cómo queda Archivo

Domínguez indicó que hay algunas cuestiones a tener en cuenta en relación a Ganancias. “Las nuevas tablas se van a aplicar una vez que estén publicadas. Mientras tanto, los trabajadores deberán seguir pagando Ganancias en función de las escalas que rigen desde el segundo semestre de 2025. En cuanto la empresa pueda actualizar sus sistemas, lo que va a hacer es recalcular en el siguiente pago de sueldos que realice lo que le retuvo a partir del 1 de enero de 2026, versus lo que correspondería con estas tablas y ahí procederá a devolverle lo retenido de más”, comentó el especialista.

Tanto en Monotributo como en Ganancias las actualizaciones buscan acompañar el impacto de la inflación acumulada y evitar que más contribuyentes queden alcanzados solo por efecto nominal. Sin embargo, hasta que ARCA oficialice las tablas definitivas, los valores deben leerse como una referencia y no como un dato cerrado. En ese sentido, contadores y especialistas recomiendan esperar la publicación formal antes de tomar decisiones impositivas de fondo. Una vez difundidos los cuadros finales, se despejarán las dudas sobre eventuales ajustes por redondeo y se confirmará el impacto efectivo en las obligaciones de cada contribuyente.