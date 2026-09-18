Gestión patrimonial: cómo cambió la forma de invertir y qué buscan hoy los inversores de alto patrimonio

El acceso a nuevos mercados, la tecnología y la disponibilidad de información transformaron la gestión de las inversiones. En este contexto, el asesoramiento personalizado gana relevancia entre quienes buscan una mirada integral sobre su patrimonio.

Gestionar un patrimonio implica hoy mucho más que elegir activos. La posibilidad de acceder a mercados locales e internacionales, contar con información en tiempo real y operar a través de plataformas digitales amplió las alternativas disponibles para los inversores , pero también volvió más relevante el análisis a la hora de tomar decisiones. En una provincia como Neuquén , fuertemente impulsada por el dinamismo de Vaca Muerta y el crecimiento de las empresas vinculadas a la energía, este tipo de servicios es clave para acompañar su desarrollo productivo.

En este contexto, las plataformas de inversión comenzaron a ampliar su propuesta, combinando tecnología, análisis y asesoramiento personalizado. La tendencia también alcanza a quienes cuentan con patrimonios más elevados, que buscan soluciones que contemplen no solo sus inversiones, sino también sus necesidades financieras y, en muchos casos, las de sus empresas.

Frente a este escenario, IOL Inversiones cuenta con un área especializada en Wealth Management para clientes de alto valor. La propuesta combina el acceso a distintas alternativas de inversión con el acompañamiento de profesionales especializados, buscando adaptar la estrategia a los objetivos y necesidades de cada cliente.

“Hoy los clientes de alto patrimonio no solo buscan alternativas a corto plazo para rentabilizar su capital; también quieren estructurar, planificar y tomar decisiones con un respaldo profesional especializado. Para este segmento, Wealth Management va mucho más allá de la autogestión, convirtiendo a IOL en un socio clave para la planificación estratégica y la protección patrimonial a largo plazo”, señaló Enrique Chimeno, Commercial Manager de IOL.

Enrique Chimeno, Commercial Manager de IOL

Uno de los pilares de este servicio es el equipo de Financial Advisors, que trabaja de manera personalizada con cada inversor para conocer sus objetivos, horizonte de inversión y perfil de riesgo. A partir de esta información, los profesionales pueden desarrollar estrategias de inversión diversificadas y realizar un seguimiento de las carteras.

Este trabajo se complementa con el análisis del equipo de Estrategias de Inversión de IOL, que genera informes y contenido sobre mercados, activos y escenarios económicos tanto locales como internacionales.

Para las inversiones de corto plazo y el manejo de liquidez en pesos, por ejemplo, los asesores destacan herramientas de gran valor como el FCI IOL Cash Management, que permite invertir con el 26% anual (TNA) y con la posibilidad de rescatar los fondos en 24 horas. Asimismo, para la planificación patrimonial con foco en moneda dura, se estructuran alternativas que incluyen Fondos Comunes de Inversión ( FCI) en dólares, así como estrategias que combinan bonos soberanos, corporativos (Obligaciones Negociables) y CEDEARs, permitiendo a los clientes diversificar con presencia tanto en Argentina como en el mercado de Estados Unidos.

La tecnología es otro de los componentes de la propuesta. A través de la plataforma de IOL, los clientes pueden acceder y gestionar sus inversiones de manera digital, mientras que el acompañamiento de los equipos especializados permite sumar una mirada profesional a la gestión de sus carteras.

Para este segmento, además, la gestión patrimonial muchas veces trasciende las inversiones personales. Quienes lideran empresas o pymes proveedoras en la cadena de valor de Vaca Muerta suelen tener necesidades vinculadas al manejo de liquidez y tesorería. Por eso, la posibilidad de también acceder a soluciones corporativas dentro de un mismo ecosistema permite abordar esas necesidades de manera complementaria.

Con más de 25 años de trayectoria, IOL Inversiones combina tecnología, acceso al mercado y conocimiento especializado para acompañar a distintos perfiles de inversores. En el segmento de alto valor, su propuesta de Wealth Management busca integrar estos recursos con un asesoramiento personalizado, de acuerdo con los objetivos y características de cada patrimonio.