Identificaron nuevas víctimas del asesino serial: temen que sean más de 20 casos

El ADN de las víctimas fueron encontraron entre los rastros biológicos levantados de la casa de Matías Jurado. Los macabros detalles de la investigación.

El fiscal encargado de la investigación sobre los hombres desaparecidos, anunció que se identificaron a dos nuevas víctimas del presunto asesino serial.

Se va conociendo el escalofriante entramado de lo que ocurrió en la casa de Matías Jurado , el jujeño acusado de ser asesino serial. Las sospechas más oscuras fueron confirmadas por la justicia y ahora se conoció que ya se pudieron identificar el ADN de cuatro personas en su habitación.

Una semana atrás, la Justicia de Jujuy logró confirmar la identidad de Sergio Sosa, de 25 años y Jorge Anachuri de 68 años, cuyos restos fueron hallados dentro de la casa de Jurado. Ambos habían sido captados por cámaras de seguridad subiendo a un remis junto al acusado, prueba clave que permitió relacionar sus muertes con él.

En las últimas horas, el fiscal encargado de la investigación sobre los hombres desaparecidos, Guillermo Beller, anunció que se identificaron a dos nuevas víctimas del presunto asesino serial . De esta forma, ya serían cuatro los casos confirmados, aunque no se descarta que se encuentren nuevos rastros genéticos.

asesino serial jujuy

El fiscal del caso remarcó que "las evidencias son contundentes"

Durante una rueda de prensa, Beller detalló que las dos de las muestras de ADN halladas en la casa del imputado corresponden a Miguel Ángel Quispe, de 60 años, quien estaba desaparecido desde junio de este año, y Juan José Ponce de 51 años, de quien tampoco se sabía nada desde el mes de abril.

"Hoy podemos confirmar que el cotejo de ADN dio resultado positivo en los casos de Miguel Ángel Quispe y de Juan Ponce, conocido como ‘Pequeño Juan’. De esta manera, ya son cuatro las víctimas identificadas a partir de los perfiles genéticos encontrados en el domicilio del imputado", señaló el fiscal Beller.

fiscal beller jujuy

"Desde el primer momento entendimos que había un patrón común detrás de estas desapariciones. Hoy, con cuatro ADN confirmados, tenemos evidencia sólida que nos lleva a imputar a Jurado por homicidio agravado”, aseguró confirmando así la teoría de Fiscalía.

Con las nuevas pruebas, la causa suma cuatro homicidios agravados confirmados y se prevé que el número pueda aumentar. "Difícilmente se encuentren cuerpos, pero las evidencias son contundentes", remarcó el fiscal.

"Se realizaron más de 100 entrevistas a testigos, se analizaron más de 100 cámaras de seguridad y se recolectaron más de 200 muestras biológicas que fueron procesadas, en gran parte, por el laboratorio de genética forense del Ministerio Público de la Acusación (MPA)", explicó sobre el proceso de investigación.

¿Cómo fueron identificadas las víctimas?

La confirmación se dio tras los últimos análisis realizados por el equipo de laboratorio del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Durante una conferencia de prensa, la bioquímica María Ramella detalló que en la segunda etapa de peritajes se analizaron 61 muestras recolectadas en la vivienda del imputado, de las cuales 24 dieron positivo para sangre. A partir de ellas se lograron obtener 21 perfiles genéticos mediante técnicas de biología molecular.

Esos perfiles fueron cotejados con las muestras de las cinco personas desaparecidas, con sus familiares y con las de quienes residían en la casa de Jurado. "De ese cotejo surgieron las coincidencias con Quispe y Ponce, que se suman a las anteriores. Aún quedan perfiles abiertos, es decir, muestras de ADN que no han sido vinculadas a ninguna persona identificada hasta el momento", explicó Ramella.

La investigación continúa en etapa penal preparatoria, a la espera de procesar todas las pruebas obtenidas. En este contexto, se prevé que Jurado sea imputado formalmente por la muerte de estas dos nuevas víctimas.