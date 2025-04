Incidentes en el colegio donde los niños amenazaron con una masacre

Los audios de los niños que querían un tiroteo en el colegio

Cómo planearon todo

Los alumnos de una escuela de Ingeniero Maschwitz planificaron por WhatsApp realizar una masacre y hay temor entre la comunidad educativa frente al conocimiento de los crudos mensajes enviados en el grupo.

“Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, dice uno de los mensajes enviados al grupo de la aplicación de mensajería instantánea.

En el chat los estudiantes de la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz organizaron un ataque y manifestaron que asesinarán a “quien toque”.

720.webp Los alumnos del colegio que planificaron la masacre.

“Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, si no para el que se arrepiente también”, expresa un mensaje en el grupo “Tiroteo escolar” donde hay cerca de 10 alumnos.

Los mensajes fueron publicados en un grupo de Facebook y varios usuarios informaron que sus hijos recibieron mensajes intimidatorios de que “no vayan hoy a la escuela”, junto con la imagen de un arma.

“Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”, expresa otro mensaje.

Se informó que, pese a que los padres decidieron no enviar a sus alumnos a la escuela, en estos últimos días se reforzó la seguridad en las instituciones educativas.

La causa ya fue judicializada y se espera que en las próximas horas se avance con allanamientos y toma de declaraciones. Los alumnos que intimidaron tienen entre 13 y 15 años.