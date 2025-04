Alumnos de 13 años planificaron una masacre escolar en Ingeniero Maschwitz: los macabros mensajes

1.jpg Los preocupantes mensajes de los alumnos.

“Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo. Ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes, si no para el que se arrepiente también”, expresa un mensaje en el grupo “Tiroteo escolar” donde hay cerca de 10 alumnos.

Los mensajes de los alumnos

Los mensajes fueron publicados en un grupo de Facebook y varios usuarios informaron que sus hijos recibieron mensajes intimidatorios de que “no vayan hoy a la escuela”, junto con la imagen de un arma.

“Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”, expresa otro mensaje.

Se informó que, pese a que los padres decidieron no enviar a sus alumnos a la escuela, en estos últimos días se reforzó la seguridad en las instituciones educativas.

La causa ya fue judicializada y se espera que en las próximas horas se avance con allanamientos y toma de declaraciones. Los alumnos que intimidaron tienen entre 13 y 15 años.

Tres adolescentes abusaron sexualmente de un compañero en Mendoza

Tres adolescentes fueron acusados de haber abusado sexualmente a un compañero dentro del aula en una escuela de la provincia de Mendoza y tras el conocimiento del caso los agresores justificaron el accionar al destacar que se trató de un “juego” que habían sacado de la red social TikTok.

El aberrante caso sucedió en una escuela de la localidad mendocina de Godoy Cruz cuando una madre denunció ante las autoridades educativas que su hijo de 13 años había sido abusado por tres compañeros, de la misma edad.

Ante el conocimiento del hecho, se abrió una investigación en la Justicia Penal de Menores, que caratuló la causa como “abuso sexual con acceso carnal”. Sin embargo, los adolescentes no pueden ser juzgados, ya que son inimputables.

Tras las primeras averiguaciones y testimoniales de los menores, las autoridades explicaron que los tres confirmaron que dicha agresión la sacaron de un “juego viral” de TikTok.

Para prevenir cualquier otro incidentes de esta características y respetar el cuidado de la víctima, la Dirección General de Escuelas (DGE) dictaminó reubicar a los agresores y que el chico agredido reciba asistencia psicológica.

De acuerdo a lo informado por el medio Mendoza Today, se comprobó que el ataque sexual ocurrió dentro del aula, en plena clase de inglés, cuando otros alumnos y la propia maestra se encontraban dentro del salón, aunque sostuvo que no se enteró de lo sucedido.

La madre relató en su denuncia que se enteró de lo que le habían hecho a su hijo cuando fue a retirarlo de la escuela y notó una extraña actitud, por lo que le consultó si había pasado algo y allí el menor le contó el calvario vivido.