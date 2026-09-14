Insólito: escapaba de la Policía, se tiró de un balcón y tuvieron que rescatarlo los bomberos

Lo investigan por integrar una banda de roba cables que operaba en Mar del Plata. Hubo seis detenidos tras los allanamientos.

Un hombre fue detenido tras intentar escapar de la Policía y arrojarse desde un balcón durante un operativo en Mar del Plata.

Un insólito episodio sorprendió a los vecinos de Mar del Plata , cuando vieron a un hombre que se tiró de un balcón mientras escapaba de la Policía y por la caída se quebró la espalda , por lo que debió ser rescatado por los bomberos y trasladado a un centro de salud.

El sospechoso quedó detenido y fue internado como consecuencia de las heridas sufridas durante la caída. Otro de los hombres involucrados en el procedimiento también terminó hospitalizado, mientras los investigadores avanzaban con las actuaciones correspondientes.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) e incluyó tres allanamientos simultáneos, en los que fueron detenidos seis hombres . La investigación los vincula con una banda dedicada al robo de cables y al sabotaje de redes de comunicación.

El video del operativo policial

En el medio del operativo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, uno de los sospechosos se arrojó desde un balcón en un tercer piso y cayó en un patio interno. Resultó gravemente herido. De acuerdo a las fuentes, “se quebró la espalda”.

Uno de sus presuntos cómplices lo siguió y también se lastimó. Ambos debieron ser rescatados por los bomberos y, luego, trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. O. Alende, donde quedaron internados con custodia policial.

La investigación de la Banda roba cables de Mar del Plata

De acuerdo a las fuentes del caso, la investigación se puso en marcha a fines de agosto, luego de que Telefónica Móviles S.A. presentara una denuncia por reiterados hechos de sustracción de cables en distintos puntos de la ciudad. A partir de esa denuncia, los efectivos federales desplegaron un trabajo investigativo sostenido que combinó el análisis de registros fílmicos, tareas encubiertas, vigilancias y seguimientos.

La banda operaba en el oeste del conurbano, pero se estableció en la ciudad balnearia para desplegar el modus operandi: sus integrantes se movilizaban en un camión de carga, una camioneta y otros vehículos con identificaciones alusivas a empresas de servicio, y utilizaban indumentaria de trabajo para simular tareas legítimas. Esta puesta en escena les permitía sustraer materiales sin despertar sospechas entre vecinos y transeúntes.

La emblemática Plaza Mitre, ubicada en Colón y Mitre, fue uno de los sitios elegidos por el grupo delictivo para desplegar su actividad, disfrazados de operarios, detallaron las fuentes.

Con las evidencias obtenidas, la Justicia Federal ordenó el allanamiento de tres domicilios. En uno de los objetivos, los investigadores hallaron un predio que la organización utilizaba como depósito de vehículos, herramientas y cables.

En ese lugar, se incautó un camión con hidrogrúa, una camioneta Peugeot Partner, un semirremolque cargado con cables, bolsones de cableado, caños de cobre, motores con malacates, herramientas industriales, equipos de comunicación, teléfonos celulares, indumentaria y documentación vinculada a la estructura criminal.

Los seis detenidos fueron identificados como integrantes de la organización dedicada al robo y comercialización de cables sustraídos.

El resultado final incluyó el secuestro de cuatro vehículos, once millones doscientos sesenta y seis mil pesos y cuatro mil doscientos dólares en efectivo, una réplica de arma de fuego, una pequeña cantidad de marihuana y otros elementos de interés para la causa.

Todo lo incautado, junto con los seis detenidos, quedó a disposición de la Justicia Federal de Mar del Plata, que continuará con la instrucción de la causa para determinar responsabilidades y eventuales conexiones de la organización con otros hechos similares registrados en la región.