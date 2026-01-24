iPhone 17 Pro Max: cuánto cuesta en Argentina sin los aranceles y cómo se compara con Chile y otros países

La eliminación del arancel a celulares importados impactó en los precios locales. El iPhone 17 Pro Max ya se vende por debajo de los $3 millones, aunque sigue entre los más caros de la región.

La reciente eliminación de los aranceles de importación para teléfonos celulares en la Argentina comenzó a reflejarse en los precios de los dispositivos de alta gama. La medida, que se completó la semana pasada tras una reducción progresiva iniciada en mayo de 2025 —cuando el impuesto bajó del 16% al 8%—, tuvo un impacto directo en los valores de los iPhone , uno de los productos más demandados en el mercado local.

Desde el sector comercial destacan que la quita arancelaria facilita el acceso a tecnología oficial y puede impulsar las ventas, especialmente en modelos premium, en un contexto acompañado por mayores opciones de financiamiento.

Con este nuevo esquema, el iPhone 17 Pro Max , el modelo más reciente de Apple, se comercializa en la Argentina a $2.999.990 en su versión de 256 GB , según los valores vigentes en la cadena MacStation. De acuerdo con estimaciones del sector, sin la carga de impuestos nacionales el mismo equipo tendría un precio de $2.281.361 , lo que permite dimensionar el peso impositivo que aún se mantiene en el valor final.

Dentro de la misma generación, el iPhone 17 Pro (256 GB) cuesta $2.699.990, mientras que el iPhone 17 se ubica en $1.999.990. En cuanto a las versiones con mayor capacidad de almacenamiento, la variante de 512 GB suma $500.000 al precio base y la de 1 TB implica un adicional de $900.000.

Modelos anteriores y financiación

La rebaja arancelaria también alcanzó a equipos de generaciones previas. El iPhone 16 Pro Max (256 GB) se vende a $3.199.990, con la posibilidad de abonarlo en 12 cuotas sin interés. El iPhone 16 Pro tiene un valor de $2.809.989, con financiación en tres cuotas, mientras que el iPhone 16 cuesta $1.699.990 y también puede pagarse en 12 cuotas sin interés.

Desde MacStation explicaron que la reducción del 8% en los aranceles fue incorporada desde el lanzamiento del iPhone 17 y extendida a toda la línea disponible, incluso antes de la plena entrada en vigencia de la normativa. Según detallaron, el ajuste se aplicó de manera anticipada para reflejar el impacto de las medidas oficiales desde el inicio de la comercialización.

Comparación con otros países

A pesar de la quita arancelaria, los precios en la Argentina continúan siendo más elevados que en otros mercados, debido al resto de la carga impositiva local.

En Estados Unidos, el iPhone 17 Pro Max (256 GB) cuesta USD 1.199, el iPhone 17 Pro USD 1.099 y el iPhone 17 USD 799.

En Chile, el mismo modelo Pro Max se vende a 1.549.990 pesos chilenos (USD 1.751,49), mientras que en Ciudad del Este, Paraguay, alcanza los USD 1.570.

En Uruguay, el precio del iPhone 17 Pro Max asciende a USD 2.199, y en Brasil llega a R$ 12.499 (USD 2.319,91).

En México, el valor es de USD 1.742,64, mientras que en España se comercializa a 1.469 euros (USD 1.708,86).

La comparación regional muestra que, si bien la eliminación del arancel redujo los precios locales, el iPhone 17 Pro Max en la Argentina sigue ubicándose entre los más caros frente a otros mercados habituales para los compradores argentinos.