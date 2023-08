La escalofriante autopsia de Mercedes Kvedaras

El exministro de Seguridad de Salta, Alejandro Cornejo D'Andrea, se despegó del caso luego de estar presente en la puerta del barrio privado en el momento en el que encontraron a la mujer asesinada y al hombre inconsciente adentro de su auto.

José Eduardo Figueroa. Femicidio en Salta.jpg

Cornejo D´Andrea reconoció que era amigo de Figueroa, pero aclaró que no lo veía hace tiempo y negó cualquier contacto con él. Sus declaraciones con el medio local El Tribuno permitieron confirmaron algunos detalles clave sobre las horas previas al crimen.

El exfuncionario contó que recibió un llamado de un amigo en común que le pedía ayuda para buscar al presunto femicida porque temían que le pase algo. "Era un mensaje muy preocupante respecto de José, que se estaba separando, y que estaban preocupados por lo que podría haber pasado”, explicó.

“No puedo más con esto”, fue el mensaje que le envió José Figueroa a un amigo íntimo unas horas antes de asesinar a su pareja en su casa. Ese mensaje fue el que le trasladaron a Cornejo D'Andrea para explicarle cómo era la situación.

Cornejo D'Andrea reveló que los amigos no pensaban que podía hacerle daño a Mercedes, pero sí creían que podía hacérselo a sí mismo. “Lo que me dijeron a mí es ´tenemos miedo de que José se mate´”, sentenció el exministro, quien automáticamente llamó a un policía y le contó toda la situación.

Fue el exministro de Seguridad quien finalmente hizo la denuncia para que se acelerara la búsqueda. Luego de unos minutos llegó a la entrada de El Tipal donde ya se encontraba el móvil de la policía. “Ahí me dicen que los encontraron. Y entré con ellos, entré con el patrullero, con otra camioneta más con un grupo de amigos de él (Figueroa) y fuimos al lugar”, contó.

Femicidio Salta Mercedes Kvedaras era madre de tres hijos, murió asfixiada, presuntamente a manos de su ex pareja, José Figueroa.

"Cuando llegamos ya había en el lugar tres personas, o más. Estaba alguien de la guardia de El Tipal y estaba la madre de Mercedes, creo que estaba el hermano, una médica, no sé quién más", explicó D'Andrea, quien recordó que en un primer momento les dijeron que ambos estaban muertos.

El extitular de la cartera de Seguridad provincial contó que no se acercó a la escena del crimen y que le pidió a los amigos de Figueroa que tampoco lo hagan. Luego, detalló que la ambulancia advirtió que el hombre tenía signos vitales.

“A mí no me llamó José, no me mandó ningún mensaje. Sé que mandó mensajes. ¿A quién en particular? No lo sé. Y que, a raíz de esos mensajes, tanto la familia de ella como la de él, estaban extremadamente preocupados. Por eso también llamaron a todo el mundo desesperadamente y, entre ellos, me llamaron a mí”, cerró.