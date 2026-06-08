La investigación sigue: por qué la Justicia no cerró la causa por la muerte del Indio Solari

Aunque la autopsia determinó que sufrió un ACV hemorrágico, la fiscalía confirmó que la investigación no está cerrada. Cuáles son las dudas.

La Justicia espera los resultados de nuevas pericias para cerrar la investigación sobre la muerte de Indio Solari y autorizar los pasos pendientes del proceso.

La investigación judicial por la muerte de Carlos " Indio" Solari continúa en marcha y atraviesa sus últimas etapas. Aunque la autopsia preliminar determinó que el músico murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico (ACV) , la fiscalía todavía aguarda los resultados de una serie de estudios complementarios antes de dar por concluido formalmente el expediente.

Las autoridades judiciales buscan cerrar la causa sin dejar interrogantes pendientes, por lo que ordenaron diversas medidas periciales que permitirán completar la reconstrucción de las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

La investigación está a cargo del fiscal Lucio Rivero, quien dispuso una serie de pericias adicionales consideradas habituales en este tipo de expedientes.

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Las medidas solicitadas son:

Análisis toxicológicos.

Estudios de ADN.

Pericias sobre vísceras.

Informes médicos complementarios.

El objetivo es reunir todos los elementos necesarios para respaldar las conclusiones alcanzadas hasta el momento y descartar cualquier hipótesis alternativa.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el caso recibió un tratamiento prioritario debido al impacto público generado por la muerte del artista. Por ese motivo, la fiscalía impulsó una tramitación acelerada de los estudios pendientes para obtener resultados en el menor tiempo posible y avanzar hacia el cierre definitivo de la investigación.

Además de las pericias científicas, los investigadores prevén tomar declaraciones testimoniales a las personas que estuvieron cerca del músico durante sus últimas horas.

Quiénes son las personas que deben declarar en la Justicia tras la muerte del Indio Solari

La reconstrucción de los hechos incluye la convocatoria a quienes se encontraban en la vivienda al momento del hallazgo del cuerpo sin vida del Indio Solari, y a otras personas que llegaron inmediatamente después.

Entre los testigos que podrían prestar declaración aparecen familiares directos y personas de confianza que compartían la rutina cotidiana del cantante. También será convocada la profesional médica que seguía la evolución de su estado de salud, aunque su identidad permanece bajo reserva.

Los investigadores consideran que estos testimonios permitirán completar el contexto de las horas previas al fallecimiento y confirmar los datos ya obtenidos durante las primeras actuaciones.

Según trascendió, la información recolectada hasta ahora no permitió detectar indicios de violencia ni señales que apunten a la participación de terceros. La principal línea investigativa continúa respaldando la conclusión surgida de la autopsia preliminar.

El último adiós a una figura central del rock argentino

Indio Solari había revelado públicamente en 2016 que padecía Parkinson, una enfermedad que acompañó sus últimos años de vida.

velorio indio solari (1) La muerte de Indio Solari generó una profunda conmoción entre sus seguidores, que continúan participando de homenajes y despedidas en distintos puntos del país.

Durante un recital realizado en Tandil pronunció una frase que quedó grabada en la memoria de sus seguidores: “Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero no me voy abajo tan fácil del escenario”.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el músico compartió una cena junto a familiares y personas de su entorno cercano pocas horas antes de su muerte. Posteriormente fue hallado sin vida en la pileta climatizada de su vivienda ubicada en Parque Leloir.

En los primeros momentos de la investigación se evaluaron distintas posibilidades para explicar lo ocurrido. Sin embargo, el resultado preliminar de la autopsia estableció que sufrió un ACV hemorrágico mientras permanecía en el agua.

La justicia también mantiene pendiente la autorización para concretar la cremación de los restos, un procedimiento que, según trascendió, respondería a una voluntad expresada por el propio artista. La medida no podrá realizarse hasta que la Justicia disponga el cierre definitivo del expediente.