Las ventas de las pymes registraron 11 meses de caídas consecutivas en marzo

Se trata de un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En marzo las ventas cayeron 0,6% interanual,

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en marzo una contracción interanual del 0,6% medida a precios constantes, en lo que representa un recorrido negativo sin interrupciones desde mayo del año pasado, con once meses consecutivos de descensos.

La baja también se dio en la comparación mensual, a pesar de que febrero cuenta con tres días menos que marzo, con una baja del 0,4%, lo que terminó de configurar una retracción acumulada para el primer trimestre del 3,6%, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las probabilidades de remontar esta situación no parecen próximas, a juzgar por la opinión de los empresarios consultados por la entidad: el 48% prevé un mantenimiento de los niveles vigentes, frente a un 39,7% que espera una mejora y un 12,4% que vaticina un retroceso, en tanto sobre la disposición para invertir, el 59,1% de los empresarios califica el escenario presente como no apto para nuevos desembolsos, en contraste con el 13,1% que lo considera una oportunidad. Asimismo, el 27,7% de la muestra no manifiesta una definición concreta al respecto.

ventas minoristas

La contracción segmentada

La evaluación por sectores validó la tendencia contractiva del período, con cinco de los siete rubros relevados en terreno negativo. Las mermas se localizaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%).

En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2%, mientras que Farmacia marcó un alza del 1,1% interanual.

Los rubros Farmacia y Ferretería mostraron resiliencia frente a las marcadas bajas en Perfumería y en Bazar y según el informe de CAME «el inicio escolar dinamizó el gasto específico, pero la pérdida de poder adquisitivo y el alza de los costos operativos afectaron al volumen general».

"La dependencia del financiamiento bancario y la baja predisposición a invertir definieron un escenario de marcada cautela operativa", completó.