Por su parte, en las primeras filas también estuvieron Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" De Pedro; y se destacó la presencia del otro precandidato presidencial del frente, Juan Grabois.

Durante el acto, los protagonistas tomaron la palabra y dejaron varios títulos. Repasamos lo que dijo cada uno de los referentes del oficialismo.

La palabra de Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una de las que más contundente se mostró a la hora de declarar, pegándole con firmeza al empresariado y apuntando contra Mauricio Macri. También hubo, por momentos, algunos "palitos" por elevación a Alberto Fernández.

En un primer diagnóstico, CFK aseguró que "la dirigencia política ha tomando las decisiones equivocadas que nos han llevado a la circunstancias en las que hoy nos encontramos", respondiendo a algunas frases de Eduardo Eurnekian que le habían molestado. En este sentido, lo señaló directamente al afirmar que "no se qué les pasa a los empresarios que en esos seminarios cuando se juntan entre ellos hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande. Y es un gran empresario, tiene fuerte inversión en Santa Cruz".

cfkgasoducto.jpg Cristina, durante la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner (GPNK).

Fue allí cuando le recordó que "al FMI no lo trajo un político, era uno de ustedes lo trajo uno que es del bando de los empresarios", haciendo referencia al ex presidente Mauricio Macri. Y agregó que "lo que está mal es generalizar y decir pavadas, tenemos que discutir con objetividad, sobre todo cuando son problemas de números".

Por último, mostró explícitamente su apoyo a Sergio Massa, aunque lo hizo de una forma curiosa: con un palito al Presidente. "Te hiciste cargo en un momento muy complejo, no arrugaste y eso siempre es bueno", resaltó Cristina. Por último, aseguró que "hay que entender la función pública es 24 por 24, toda la libido debe estar concentrada en eso, no quiere decir que te salgan bien las cosas, pero si no le ponés empeño, seguro no te salen".

Sergio Massa, el "equilibrista"

El ministro de Economía fue, sin dudas, el más favorecido por este acto. Es que Sergio Massa recibió elogios de todos los presentes y logró la "foto de unidad" que se le reclamaba a Unión por la Patria. Por eso mismo, el protagonista de la jornada se mostró centrado, sin inclinarse demasiado en el intercambio CFK-Alberto, y ponderando más la importancia del GPNK para el bolsillo de los argentinos.

En primera instancia, le agradeció "al Presidente Alberto Fernández por seguir con este proyecto cuando el FMI nos pedía que lo frenáramos", y en este sentido marcó también que "cuando hablamos de ahorro ya no vamos a importar gas en barco, sino que vamos a usar el de nuestro subsuelo. En 15 días licitamos el gasoducto reversal del norte".

massagasoducto.jpg Sergio Massa, el más beneficiado en el acto de inauguración del Gasoducto.

"Argentina va a pasar a ser un país de déficit de dólares a uno con superávit porque estamos haciendo las obras que cambian esa ecuación", destacó. "Argentina va a pasar a ser un país de déficit de dólares a uno con superávit porque estamos haciendo las obras que cambian esa ecuación", destacó.

El líder del Frente Renovador también dejó explícito su agradecimiento a la Vice tras destacar "a aquellos que en el año 2012 tuvieron el coraje, a través del liderazgo de Cristina Kirchner, de recuperar YPF", y también agradeció "a aquellos que en su momento lideraron el proyecto YPF-Chevrón frente a todas las críticas, porque permitió el desarrollo de Vaca Muerta".

Por último, dejó un momento para hablar del impuesto solidario. Primero, agradeciéndole a los autores del proyecto, Máximo Kirchner y Carlos Heller; y también "a los que pagaron" ese gravamen, a quienes se les enviará "una carta con el resultado de las obras y un agradecimiento". Para cerrar, marcó que "a los que no pagaron, se perdieron la posibilidad de ser parte de un hito, aunque se lo vamos a cobrar igual, pero no fueron parte de un hito que van a disfrutar millones de argentinos".

Alberto Fernández, en su despedida

El cierre del acto estuvo a cargo de Alberto Fernández, que tuvo un enfoque un tanto más nostálgico. Es que el Presidente afirmó que este es su último 9 de Julio como Presidente y, tras hacer un repaso de su gestión, evaluó que "cumplió" con el general Juan Domingo Perón.

Al hablar de las elecciones, sostuvo que “no todas las opciones son lo mismo” y subrayó: “Si gobernar es generar trabajo”, como decía Juan Domingo Perón, entonces ha “cumplido”.

albertogasoducto.jpg El acto del Gasoducto fue la excusa para que, después de cuatro meses, Alberto Fernández y CFK se vuelvan a ver las caras.

“La decisión de hacer ese gasoducto fue una decisión tomada por nuestro Gobierno, por todos en nuestro Gobierno. Gracias a Dios que pudimos hacer este gasoducto con recursos argentinos, con empresas y trabajadores argentinos”, destacó, en un acto en el que ponderó a Sergio Massa como la mejor opción del oficialismo.

“No me quejo, porque a cada problema que me encontré, como soy peronista, le puse el pecho y cada problema que tuvimos lo enfrentamos y lo solucionamos. Y así también digo con orgullo que llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado y que se crearon en nuestra gestión más de un millón 100 mil puestos de trabajo. Si gobernar es generar trabajo, como decía el general, entonces, general, he cumplido”, finalizó Alberto Fernández.

Mauricio Macri, atento desde las redes

Claro, Mauricio Macri no iba a perderse la oportunidad de hablar al respecto. El ex Presidente pegó por un lado y se colgó una medalla por el otro, y generó bastante movimiento en las redes sociales.

“La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo”, expresó en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Macri apuntó que “el gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares”.

macri.JPG

Además, dijo que en 2019 “dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado” y remarcó que “solo tenían que avanzar”. “En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”, agregó.

“Pero la realidad es que en energía, como en los gobiernos kirchneristas anteriores, volvieron a fracasar. En 2015 entregaron un déficit energético brutal, que con mucho esfuerzo (de todos los argentinos) logramos revertir, solo para volver a perderlo ahora”, expresó el ex mandatario.