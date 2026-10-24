Loto Plus hoy: números ganadores del sorteo 3.929 del sábado 24 de octubre de 2026

Se realizó un nuevo sorteo del Loto Plus con cuatro modalidades en juego. Conocé los números ganadores y el estado de los pozos.

Este sábado 24 de octubre de 2026 se realizó el sorteo número 3.929 del Loto Plus , el juego de azar poceado organizado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA). Los pozos principales siguen vacantes y el próximo sorteo se realizará el miércoles 28 de octubre.

Los números del sorteo fueron: 07 - 25 - 32 - 33 - 37 - 43

Los números del sorteo fueron: 00 - 02 - 07 - 17 - 29 - 42

6 aciertos: $ 2.292.219.616,76 — Vacante

5 aciertos: $ 6.993.756,00 c/u — 3 ganadores

4 aciertos: $ 9.920,22 c/u — 423 ganadores

Loto Desquite

Los números del sorteo fueron: 02 - 05 - 12 - 22 - 44 - 45

6 aciertos: $ 2.836.877.795,20 — Vacante

Loto Sale o Sale

Los números del sorteo fueron: 04 - 13 - 16 - 17 - 18 - 24

5 aciertos: $ 3.860.190,00 c/u — 14 ganadores

Número Plus (Multiplicador): 6 — Sin ganadores

El ticket del Loto Plus con la combinación ganadora fue el único acertado en todo el país.

Qué es el Loto Plus y cómo se juega

El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

Cuándo sortea y cómo se transmite

El Loto Plus realiza dos sorteos semanales: los días miércoles y sábados a las 22 horas, con transmisión en vivo por YouTube. El próximo sorteo será el miércoles 28 de octubre de 2026, con un pozo estimado de $28.972.000.000.

Cómo se distribuyen los premios del Loto Plus

Obtienen premio los cupones con 6, 5 o 4 aciertos en las modalidades Tradicional y Match; 6 aciertos en Desquite; y en Sale o Sale se premia a los que obtengan la mayor cantidad de aciertos disponibles en cada sorteo.

La modalidad Multiplicador triplica el premio para quienes, además de acertar 6 números en alguna de las modalidades principales, también acierten el Número Plus.